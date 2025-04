Verstappen pode recusar maior contrato da história da F1 para tirar férias

O futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 ainda é uma incógnita e segue cheio de rumores. Após uma temporada abaixo do esperado com a Red Bull Racing, a vida pessoal do piloto deve definir como será a próxima temporada para ele. Em meio às especulações, o jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’ informou que a Aston Martin ofereceu ao holandês o maior contrato da história da modalidade.

Segundo o jornal inglês ‘The Sun’, o desejo de Verstappen seria tirar um “ano sabático” em 2026 para ficar próximo da família. Essa decisão foi tomada após o piloto e sua esposa, Kelly Piquet, anunciarem gravidez no final do ano passado. Com isso, o holandês ficaria de fora da próxima temporada da Fórmula 1, por decisão própria.

Verstappen ao lado da esposa, Kelly Piquet (Foto: Reprodução/Instagram)

Fim da relação entre Verstappen e Red Bull?

Max Verstappen está insatisfeito com o desempenho da equipe. Até o momento, o piloto venceu apenas uma das quatro corridas da temporada. No GP do Bahrein, realizado no último domingo (13), ficou com um modesto 6º lugar.

A fase ruim entre Verstappen e Red Bull parece estar longe do fim. Nas últimas semanas, surgiram especulações de que o piloto estaria próximo de assinar um contrato bilionário com a Aston Martin, que deve passar por uma reformulação completa ao fim da atual temporada. Os valores giram em torno de 264 milhões de euros (aproximadamente R$1,7 bilhão), por um contrato de três anos.

Ainda segundo as especulações, Max Verstappen teria recusado uma possível ida para Mercedes, por estar seduzido pelo projeto da Aston Martin. No entanto, ainda não se sabe sobre o futuro do piloto holandês. A decisão de ficar ao lado da família ou se juntar a uma nova equipe só será definida ao final da temporada de 2025.

