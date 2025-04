Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1, comentou a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em entrevista ao portal “Motorsport”. Ex-diretor esportivo da escuderia italiana, Domenicali afirmou que a mudança impactou não apenas a equipe de Maranello, mas toda a categoria.

— Falando como um italiano que vive no exterior, o interesse que isso gerou foi enorme; deu grande visibilidade à F1. É claro que ainda é um esporte, e a atenção depende dos resultados. Mas isso levará tempo. Lewis passou muitos anos na Mercedes, onde desenvolveu certos relacionamentos e conhecimentos técnicos. Não é garantido que essa dinâmica seja a mesma na Ferrari — opinou Domenicali ao “Motorsport”.

O público reagiu de forma positiva às primeiras aparições de Hamilton vestido de vermelho. A primeira foto do heptacampeão em Maranello, sede da Ferrari, acumulou quase seis milhões de curtidas. Já o teste inaugural com o carro da escuderia, realizado no circuito de Fiorano, atraiu dezenas de fãs. Em Londres, no Reino Unido, o inglês também foi ovacionado durante o evento de lançamento dos carros.

Desempenho de Hamilton na Ferrari

A expectativa em torno da parceria entre Hamilton e Ferrari ainda não atingiu o auge desejado. Isso porque a equipe italiana tem enfrentado dificuldades neste início de campeonato. A escuderia chegou a sofrer uma desclassificação dupla por irregularidades técnicas no GP da China — um dia após Hamilton vencer a corrida sprint no Circuito de Xangai. Atualmente, o time ocupa apenas a quarta posição no campeonato, com Hamilton e Leclerc somando 57 pontos.

Sobre a pressão direcionada ao heptacampeão, Domenicali pediu paciência ao público:

— Precisamos de paciência. Ele venceu a corrida sprint na China, mas basta um fim de semana menos que perfeito e as opiniões das pessoas mudam novamente. Todos nós deveríamos ser mais comedidos. No Japão (onde Max Verstappen venceu), muitos esperavam uma dobradinha da McLaren; no Bahrein, previram uma corrida entediante. Em ambos os casos, estavam errados. As pessoas tiram conclusões precipitadas — defendeu Domenicali.