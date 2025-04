Marca de capacetes homenageia primeira vitória de Senna na Fórmula 1

Em celebração aos 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, a Sid Special Paint lança a Miniatura Ayrton Senna 1985 – Primeira Vitória na F1, uma réplica em escala 1:2 do capacete usado pelo piloto no GP de Portugal, realizado no Autódromo de Estoril, em 1985. O lançamento será na segunda-feira (21), às 12h, e marca mais um capítulo nas homenagens ao legado do tricampeão mundial.

Cada miniatura será produzida sob demanda, sem limite de unidades, ao valor de R$ 5.500. A peça acompanha certificado de autenticidade e redoma acrílica com base de 18,5 cm (largura) x 15,5 cm (comprimento) x 15 cm (altura). Produzidas artesanalmente, com o mesmo rigor técnico que consagrou a Sid Special Paint como referência mundial na personalização de capacetes, as miniaturas relembram o início de uma trajetória que transformou Ayrton Senna em um dos maiores ídolos do esporte.

— O capacete de 1985 representa o nascimento de um ícone. Foi com ele que o mundo começou a enxergar o que Ayrton Senna estava prestes a se tornar. Cada detalhe foi pensado para que os fãs sintam, ao olhar para a peça, a emoção daquele primeiro momento de glória — relembra Stella Mosca, sócia-diretora da Sid Special Paint e neta de Sid Mosca, o artista responsável por criar a icônica pintura que Senna usaria até o fim da carreira.

Com quase cinco décadas de história, a Sid Special Paint mantém viva a tradição iniciada por Sid Mosca, o “mestre dos capacetes”, e segue sob a liderança de Alan e Stella Mosca. A empresa é reconhecida internacionalmente pela excelência e inovação na arte de transformar capacetes em símbolos de identidade, paixão e história.

A marca, que é referência mundial na personalização de capacetes automobilísticos, foi fundada por Sid Mosca, conhecido como o “Mestre dos Capacetes”. Ela é responsável pelas cores e estilo dos capacetes utilizados por nomes como Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Maurício Gugelmin, Roberto Pupo Moreno, entre outros.