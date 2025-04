GP da Arábia Saudita: Verstappen é pole; Bortoleto fica em 20º

Max Verstappen conquistou a pole position do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, em Jeddah, neste sábado (19). O holandês marcou 1m27s294 e garantiu a primeira posição no grid com apenas dez milésimos de vantagem sobre Oscar Piastri, da McLaren. George Russell, da Mercedes, completou o top 3.

Gabriel Bortoleto teve uma classificação complicada. O brasileiro da Sauber rodou durante o Q1 e vai largar da 20ª posição no circuito de rua em Jeddah.

Como foi a classificação no GP da Arábia Saudita?

Gabriel Bortoleto no GP da Arábia Saudita

Q1: Bortoleto é eliminado e se frustra 'É, eu f… tudo, cara'

Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg foram os primeiros da Sauber a iniciar as atividades na pista. Haas, Williams e Alpine também marcaram presença logo nos primeiros minutos do Q1. O brasileiro cravou 1m29s462, ficando à frente apenas de Esteban Ocon, que era o 11º naquele momento. Lando Norris assumiu a liderança provisória com 1m28s026. Charles Leclerc respondeu com 1m28s552, garantindo o segundo lugar. Lewis Hamilton aparecia em quarto, com 1m28s901.

Max Verstappen se aproximou perigosamente de Norris, ficando apenas 0s122 atrás e subindo para o segundo lugar. Oscar Piastri, por sua vez, foi além: registrou 1m28s019 e tomou a ponta da tabela, com uma margem mínima de apenas sete milésimos para o companheiro de equipe. Liam Lawson subiu para 11º, empurrando Lance Stroll para a zona de eliminação. Já Bortoleto seguia com dificuldades e ocupava a 19ª colocação.

Lewis Hamilton, que enfrentou dificuldades ao longo do fim de semana, chegou a ficar na zona de risco durante o Q1. No entanto, melhorou sua volta e subiu para a 10ª colocação. Lando Norris retomou a liderança com 1m27s805, dois décimos mais rápido que Oscar Piastri.

Um momento inusitado marcou a sessão: a Alpine mandou Pierre Gasly à pista com o cobertor térmico ainda preso em um dos pneus. Os mecânicos correram para retirar a peça, que ficou agarrada no carro.

Na reta final do Q1, Max Verstappen cravou 1m27s778 e assumiu a liderança. Hamilton subiu para nono e escapou da eliminação. Já Gabriel Bortoleto rodou ao abrir a volta rápida decisiva e não avançou para o Q2. Pelo rádio, o brasileiro expressou a frustração: “É, eu f… tudo, cara.”

Além de Bortoleto, também foram eliminados Lance Stroll (Aston Martin), Jack Doohan (Alpine), Nico Hülkenberg (Sauber) e Esteban Ocon (Haas).

Q2: Norris lidera o Q2; Hamilton avança no sufoco

Oscar Piastri começou forte no Q2 e assumiu a liderança com 1m27s690. Max Verstappen respondeu logo em seguida, superando o tempo do australiano com 1m27s529. Mas Lando Norris não ficou para trás e retomou a ponta com 1m27s481, garantindo o melhor tempo da segunda parte da classificação.

Alexander Albon subiu para a sexta colocação, enquanto o estreante Kimi Antonelli apareceu bem ao marcar o quinto tempo. Liam Lawson também melhorou e pulou para décimo, o que deixou Lewis Hamilton momentaneamente fora da zona de corte. O britânico, no entanto, reagiu e conseguiu se classificar com o décimo tempo. Yuki Tsunoda avançou com a sétima melhor marca, empurrando Albon para fora.

Foram eliminados do Q2: Alexander Albon (Williams), Liam Lawson (RB), Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (RB) e Oliver Bearman (Ferrari).

Q3: Lando Norris bate e Verstappen é pole

Minutos depois, a última parte da classificação foi retomada. Piastri marcou o primeiro tempo, mas Verstappen o superou por um milésimo, com 1m27s559. Em seguida, George Russell assumiu a liderança provisória com 1m27s407.

Piastri voltou à ponta pouco depois, mas com o cronômetro zerado, Verstappen fez 1m27s294 e garantiu a pole position do GP da Arábia Saudita por apenas dez milésimos de segundo sobre o australiano da McLaren. Oscar e Russell completaram o top 3.

Resultado da classificação