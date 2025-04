Max Verstappen recebeu proposta de R$ 1,7 bilhão para trocar a Red Bull pela Aston Martin, informa o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport". Segundo a publicação a Aston Martin ofereceu ao holandês o maior contrato da história da modalidade: 264 milhões de euros por um vínculo de três anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Uma montanha de dinheiro para o negócio do século. O acordo que pode levar Max Verstappen a Aston Martin é realmente astronômico. Pode parecer fantasia, mas é realidade, pelo simples fato de que essa mega transferência seria financiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, que decidiu adquirir a propriedade do time do magnata canadense Lawrence Stroll, que manifestou intenções de vendê-lo — destacou a reportagem.

A oferta da Aston Martin foi revelada em meio a atrito público de Verstappen com a Red Bull e colegas de equipe. O piloto, inclusive, já teria decidido mudar de ares ao final da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Verstappen bate martelo sobre saída da Red Bull, diz jornal

Projeto da Aston Martin atrai interesse de Verstappen

Max Verstappen e Ferando Alonso, piloto da Aston Martin, na coletiva de imprensa no GP da Arábia Saudita (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Ainda segundo o jornal, Verstappen teria recusado uma possível ida para a Mercedes e estaria seduzido pelo ambicioso projeto da Aston Martin, que deve passar por uma reformulação completa caso o PIF (Public Investment Fund) — fundo ligado ao príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman — finalize a compra da equipe.

A publicação destaca que o PIF é um ator importante no mundo do esporte, sendo responsável por investimentos bilionários em diversas modalidades.

continua após a publicidade

— Foi ele quem levou Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, oferecendo 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) por dois anos, e revolucionou o golfe com a LIV League, ao contratar Jon Rahm, número um do mundo, por 500 milhões (R$ 3,3 bilhões). Não é de se admirar que agora esteja disposto a construir pontes de ouro com o tetracampeão mundial Verstappen — conclui a matéria.