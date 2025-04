A Fórmula 1 chega à Arábia Saudita nesta semana. A corrida, marcada para às 14h (de Brasília) no próximo domingo (14), fecha a rodada de três corridas seguidas em abril. O circuito de Jeddah promete mais disputa na classificação da F1, com Lando Norris e Oscar Pìastri, ambos da McLaren, separados por apenas três pontos no campeonato. O Lance! traz a programação completa do GP da Arábia Saudita, com os horários das sessões.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com vitória confortável no GP do Bahrein, Oscar Piastri passou Oscar Piastri e passa a ser segundo colocado na classificação da Fórmula 1, estando separado de Lando Norris por apenas três pontos. A McLaren expandiu a vantagem que tem para a Mercedes.

A corrida na Arábia Saudita pode animar o campeonato, a depender o desempenho de Oscar Pisastri e Lando Norris. Max Verstappen, atual terceiro colocado no campeonato de piloitos. Sem pontos, Gabiel Bortoleto ocupa a última posição.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto em entrevista da quali no GP do Bahrein (Foto: Reprodução)

Na disputa por equipes, a McLaren lidera com 111 pontos, contra 93 da Mercedes e 71 da Red Bull. A Ferrari é a quarta força da F1, com 57 pontos. A Sauber, de Gabriel Bortoleto, é a última, com seis pontos, todos conquistados por Nico Hulkenberg.

➡️ Bortoleto reclama do ritmo da Sauber: ‘Não é a primeira vez’

Relembre prova de 2024

No ano passado, Max Verstappen foi o vencedor da corrida. O pódio teve dobradinha da Red Bull. Foi a primeira corrida da temporada em que Max Verstappen não fez a volta mais rápida da prova.

continua após a publicidade

PÓDIO: Max Verstappen (1º), Sergio Pérez (2º) e Charles Leclerc (3º)

POLE POSITION: Max Verstappen (1:27.472)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Charles Leclerc (1:31.632)

Traçado do Circuito de Jeddah, na Arábia Saudita (Foto: Reprodução/F1)

Horários do GP da Arábia Saudita; veja onde assistir

➡️ Sexta-feira, 18 de abril

🏎️ Treino livre 1: 10h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 14h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 19 de abril

🏎️ Treino livre 3: 10h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 14h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 20 de abril

🏎️ Corrida: 14h — Band e F1TV

*Horários de Brasília