Bortoleto reclama do ritmo da Sauber: ‘Não é a primeira vez’

Gabriel Bortoleto teve mais um fim de semana difícil durante a passagem da Fórmula 1 pelo Bahrein. Sofrendo com o rendimento do carro da Sauber, o piloto brasileiro detalhou as dificuldades ao longo da corrida deste domingo (13) e lembrou que essa não é a primeira vez que a equipe tem problemas com o ritmo.

Bortoleto até foi mais rápido que Lance Stroll e Oliver Bearman na classificação do GP do Bahrein, mas não conseguiu repetir o feito no domingo. Durante a corrida, o brasileiro caiu para a última posição e não conseguiu avançar no grid.

Gabriel Bortoleto em entrevista da quali no GP do Bahrein (Foto: Reprodução)

Bortoleto teve uma boa chance de atacar os rivais quando o safety-car foi acionado a cerca de 25 voltas para o fim. No entanto, ainda que estivesse de pneu médio contra a borracha dura de Stroll, Gabriel sequer ameaçou o titular da Aston Martin. Após a corrida, o piloto da Sauber detalhou as dificuldades com o carro.

— Não consegui acompanhar de perto os carros à frente, mesmo que tivesse algum ritmo. No recomeço da corrida, após o safety-car, eu estava de pneus médios atrás de Stroll, que estava de duros, e logo que me aproximei perdi a aderência e não consegui ir a lugar algum — destacou Bortoleto.

— Agora precisamos analisar tudo para saber o que está acontecendo. Não foi a primeira corrida que faltou ritmo, este tem sido um problema desde o início da temporada — finalizou Gabriel.

A Fórmula 1 volta de 18 a 20 de abril em Jedá, palco do GP da Arábia Saudita, quinta etapa da temporada 2025.