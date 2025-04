Oscar Piastri voltou a vencer e conquistou o GP do Bahrein, no Circuito Internacional de Sakhir, na tarde deste domingo (13). O australiano dominou a prova de ponta a ponta e manteve-se firme na liderança, ao garantir a sua segunda vitória na F1 2025. George Russell e Lando Norris completaram o pódio.

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 19ª colocação. O brasileiro, mais uma vez, não conseguiu pontuar e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 13ª posição.

Como foi a corrida do GP do Bahrein?

Largada em Sakhir

A largada foi marcada pela força de prontidão da McLaren. Oscar Piastri manteve a liderança com autoridade, enquanto George Russell e Lando Norris seguiram fechando o top-3 inicial. O excelente início dos pilotos garantiu um avanço considerável em comparação às posições da qualificatória.

Conhecido pelos problemas na largada, Norris provou que chega forte nesta temporada para brigar pelo título. O britânico havia largado da sexta posição e ganhou três posições com o bom início. Apesar disso, uma infração de posicionamento na fila de formação resultou em uma punição de 5 segundos para o #4, que cumpriu rapidamente na ida aos boxes.

Por outro lado, Gabriel Bortoleto não fez uma boa largada. O brasileiro perdeu uma posição já no início da prova ao ser ultrapassado por Lance Stroll. Assim, o piloto da Sauber caiu para a 19ª colocação.

Pit stops precoces e subida de Bortoleto

Vale destacar que, antes mesmo da previsão da Pirelli, os pilotos que iniciaram a corrida com o composto macio foram aos boxes realizar a troca para médio. Verstappen, da Red Bull, foi o único a tentar uma estratégia diferente, ao ir direto do macio para o pneu duro. Com muitas idas ao pit, Bortoleto conseguiu momentaneamente a subida até a 13ª posição.

Em destaque, mais um problema da Red Bull marcou os primeiros pit stops dos dois pilotos. Após a troca dos pneus, a saída foi atrasada por Verstappen e Tsunoda, que tiveram falha na comunicação com a equipe taurina.

Enquanto isso, a dobradinha da Ferrari pôde ser vista momentaneamente na liderança antes de Leclerc e Hamilton realizarem o duplo box. Assim, Piastri voltou para a primeira colocação, seguido por Russell e Norris, retomando o top-3 inicial.

Yuki Tsunoda, da Red Bull, após pit stop no GP do Bahrein pela F1 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

Destaques improváveis em Sakhir

A surpresa da corrida, na primeira parte da prova, foi Esteban Ocon que largou da 14ª colocação. Após um início sólido, o francês se manteve forte nas pistas, principalmente após a troca para os pneus médios, e na parte de cima da tabela. O piloto da Haas faz boa prova na sexta colocação.

O novato Kimi Antonelli protagonizou grandes ultrapassagens na corrida. Na volta 20, o italiano aproveitou o bom momento para superar Verstappen e assumir a sétima colocação. Atrás do holandês, Jack Doohan ficou "espremido" com Lewis Hamilton na sua cola. O heptacampeão usou o DRS para passar o novato e logo em seguida venceu também o medalhão da Red Bull, assim, chegou a 8ª posição.

Embalado, Hamilton não parou após superar Verstappen. O piloto da Ferrari aproveitou a parte de dentro na curva para fazer mais ultrapassagem. Dessa vez, Antonelli ficou para trás e logo foi a vez de Ocon, que não foi páreo para o #44.

Disputas, punições e safety car

Incomum, Antonelli e Isack Hadjar receberam a bandeira branca e preta em aviso por abusos na saída do trajeto. Em alerta, mais erros como esse resultaram em punição para os calouros. Enquanto isso, uma grande disputa animou o topo da tabela. Norris e Leclerc "revezaram" a terceira colocação, com ultrapassagens seguidas entre os pilotos.

A estratégia da equipe para Verstappen se mostrou falha antes mesmo do início da segunda parte da corrida. Na ocasião, o tetracampeão voltou aos boxes para trocar o composto duros por médios. O poderia ter sido apenas um pit stop, se tornou o "novo pesadelo" do piloto, que foi mais uma vez prejudicado por uma falha da Red Bull.

Na volta 30, a disputa entre Tsunoda e Carlos Sainz pela sexta posição rendeu um encontrão. Com o toque, pedaços dos carros se soltaram e caíram na pista. Esses detritos na curva 1 resultaram na entrada do safety car na volta 32, quando todos os pilotos aproveitaram para realizar nova ida aos boxes. Corrida foi retomada na volta 36.

Com a saída do safety car, a relargada foi marcada por uma forte briga entre as Ferraris e Norris. Enquanto o piloto da McLaren tentava ultrapassar Leclerc, Hamilton chegou rápido para superar Lando e livrar o companheiro. Lando chegou a retomar a frente, mas a saída da pista fez a equipe pedir que o piloto devolvesse a posição. A vantagem do heptacampeão foi pedido na zona de DRS, aproveitada para o jovem britânico reassumir na cola do monegasco.

Nova punição no GP do Bahrein: Liam Lawson recebe 5 segundos. O piloto da Racing Bulls errou na curva e acertou o carro de Nico Hulkenberg, que não sofreu danos. Também da Sauber, Bortoleto reclama de problemas no veículo e o ritmo fraco só complica o desempenho do brasileiro na corrida.

A pancada de Tsunoda em Sainz abriu um buraco grande na lataria do carro da Williams. Com isso, o espanhol foi chamado pela equipe para se retirar da corrida no GP do Bahrein durante a volta 47.

Força dupla da McLaren

Mais uma oportunidade surgiu para Norris na volta 49 na zona de DRS. O número #4 colou no monegasco, que se defendeu e manteve a posição. Na curva 4, no entanto, o piloto da Ferrari empurrou o britânico para fora da pista e uma punição pode ser aplicada. Três voltas depois, enfim, a ultrapassagem foi feita, em uma linda passada por fora de Lando em Leclerc.

A força e domínio da McLaren na F1 2025 se provaram, mais uma vez, no GP do Bahrein. Oscar Piastri fez praticamente uma corrida solitária, com clara vantagem sobre o segundo colocado George Russell, ao abrir mais de 14 segundos. Por outro lado, a prova agitada de Lando Norris foi marcada por grande ultrapassagens e muita categoria do carro e do piloto. Apesar disso, o britânico foi mais um piloto a receber a bandeira branca e preta por abuso nos limites da pista.

O top 3 ficou bastante agitado no final da corrida. Além da clara liderança de Oscar Piastri, Norris atacou forte George Russell nas últimas voltas pela segunda colocação, sem sucesso. Apesar da proximidade, não houve mudanças. Gabriel Bortoleto permaneceu na 19ª colocação, 1s3 atrás de Lance Stroll.