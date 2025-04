Verstappen bate martelo sobre saída da Red Bull, diz jornal

O casamento entre Max Verstappen e Red Bull parece mais próximo do fim. Segundo reportagem do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", publicada nesta quinta-feira (17), o tetracampeão mundial bateu o martelo e deixará o Milton Keynes ao fim da temporada 2025. O neerlandês tem dois destinos preferidos: a Aston Martin é favorita, com a Mercedes logo atrás.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão vem muito por conta do desmoronamento interno da Red Bull, que teve início em 2024, primeiro com a acusação de assédio em cima do chefe de equipe Christian Horner e posteriormente com o anúncio das saídas do chefe aerodinâmico Adrian Newey e do diretor esportivo Jonathan Wheatley. Após um início de temporada bombástico, com 7 vitórias nas primeiras 10 corridas, Max viu as rivais ultrapassarem o time, mas ainda assegurou o tetracampeonato de forma heroica.

A corrida do último domingo, no Bahrein, parece ter escancarado a ruptura de relação entre as partes. Max precisou se contentar com apenas o sexto lugar, e deu entrevistas rejeitando comentar sobre a situação do time. Uma discussão entre seu empresário e o consultor Helmut Marko também virou notícia no paddock.

continua após a publicidade

Max Verstappen no GP do Bahrein (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Em 2022, Max assinou um faraônico contrato com a Red Bull até o fim de 2028, mas o neerlandês conta com cláusulas de rescisão que permitem deixar o time ao fim deste ano. É importante lembrar que, em 2026, entrará em vigor o novo regulamento de motores da categoria, com a equipe taurina rompendo a parceria com a Honda e iniciando uma produção própria, em conjunto com a Ford.

➡️ BCLA: Treinadores de Franca e Flamengo falam sobre plano de jogo para semifinal

Entre as opções de novos assentos, Ferrari e McLaren estão excluídas por já terem compromissos de longo termo com seus respectivos pilotos. Logo, Aston Martin e Mercedes teriam a dianteira na situação. Pela equipe de Silverstone, Verstappen teria dois reencontros com figuras-chave da carreira: Adrian Newey e a Honda. O time verde, que tem Lawrence Stroll como dono, estaria disposto a tirar o bicampeão mundial Fernando Alonso ou o próprio filho Lance para abrir espaço ao tetracampeão mundial.

continua após a publicidade

Carro da Red Bull para a F1 2025 (Foto: Vladimir Rys/ Red Bull Content Pool)

Pelo lado da Mercedes, o time tem uma indefinição de futuro sobre George Russell. O piloto britânico tem contrato até o fim de 2025 e negocia uma renovação. Apesar de uma recente reportagem da versão italiana do site Motorsport.com indicando que o vínculo será assinado, o jornalista Thomas Maher afirmou que as negociações não avançaram como reportado.

A Fórmula 1 realiza o GP da Arábia Saudita, em Jedá, entre os dias 18 e 20 de abril, quinta etapa da temporada 2025.