Gabi Guimarães liderou a equipe de Conegliano na vitória por 3 sets a 1, de virada, sobre o Novara na última quarta-feira (16), e abriu uma vantagem nas finais do Campeonato Italiano feminino de vôlei. A brasileira fez uma boa partida e anotou 12 pontos.

A ponteira do Conegliano teve 60% de acerto nos ataques na entrada de rede, 10 recepções certas e apenas um erro de saque. Apesar dos números impressionantes, Gabi não foi a maior pontuadora da partida. Egonu, MVP dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, anotou 33 pontos, com 56% de aproveitamento nos ataques, dois pontos de bloqueio e um ace.

Mesmo com todos os esforços da italiana, o Novara caiu de produção na reta final e mostrou grande dependência da ponteira. As companheiras de Gabi, Isabelle Haak e Ting Zhu, cresceram no momento certo e ajudaram a brasileira a vencer o confronto.

O segundo jogo da série melhor de cinco está marcado para este sábado (19), às 11h (de Brasília), em Milão.

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Novo canal do Youtube de Gabi Guimarães

Com o objetivo de aproximar o público brasileiro do vôlei internacional, a ponteira Gabi Guimarães lançou em fevereiro deste ano um canal no YouTube em parceria com a Volleyball World TV. A plataforma disponibiliza os jogos do Conegliano, seu atual clube, no Campeonato Italiano, com narração em português.

A iniciativa surgiu como alternativa à falta de transmissões da liga italiana na televisão brasileira, oferecendo os jogos em formato on demand, sem exibição ao vivo, permitindo que os torcedores acompanhem as partidas quando desejarem.

Além dos jogos, o canal também exibe conteúdos sobre os bastidores da carreira de uma atleta de alto rendimento. A jogadora revelou ainda que conta com uma equipe de apoio para dar suporte à carreira fora das quadras, o que inclui comunicação, assessoria jurídica e gestão de imagem.