BCLA: Treinadores de Franca e Flamengo falam sobre plano de jogo para semifinal

Flamengo e Franca farão uma das semifinais da Basketball Champions League Americas (BCLA), nesta sexta-feira (18), às 21h10, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O duelo é um clássico do basquete nacional, já tendo decidido o torneio continental e o NBB. As equipes se enfrentaram na última terça-feira (15) pelo Novo Basquete Brasil com vitória dos paulistas por 97 a 91.

continua após a publicidade

➡️ BCLA: jogador do Franca fala sobre enfrentar velhos conhecidos na semifinal

Na coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (17), no Maracanãzinho, em resposta ao Lance!, os treinadores Sergio Hernandez, do Flamengo, e Helinho Garcia, do Franca, falaram sobre como é montar o plano de jogo da equipe e toda a preparação após intervalo de poucos dias entre as partidas que tiveram. Primeiro a responder, o técnico do time paulista falou sobre toda a experiência adquirida por ele e pelos jogadores ao longo dos anos e em todos os confrontos que teve contra o Rubro-Negro.

— Durante um trabalho de uma temporada, você vai adquirindo repertório técnico e tático ao longo dos dias, das semanas, dos meses. E quando você chega numa competição como essa, você tem todo aquele repertório que você adquiriu ao longo desses meses para colocar em prática. Então, eventuais mudanças táticas que possam acontecer, é claro que todas as equipes têm, todos os técnicos têm, e vai depender muito daquilo que vai acontecendo durante o jogo para você gerar o diagnóstico para poder dar o remédio para aquilo que está acontecendo — iniciou Helinho, que prosseguiu:

continua após a publicidade

— É muito estratégico, mas é claro que as equipes já têm o repertório traçado. Do jogo, 80% já está traçado e eventuais mudanças que vão ocorrendo. Talvez isso seja uma das coisas mais legais que aconteçam no basquete e gere essa paixão toda que tem o basquete ao redor do mundo, por ser um dos esportes mais vistos do mundo todo.

Helinho, treinador do Franca (Foto: Marcos Limonti / SFB)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na sequência, Sergio Hernández relembrou que era com Gustavo de Conti, ex-treinador do Flamengo, que deixou o comando da equipe em fevereiro neste ano, que o Franca havia adquirido toda a experiência. Desde que chegou ao Rubro-Negro, o argentino só teve apenas um duelo contra o time paulista, justamente o de terça-feira, que fechou a temporada regular do NBB.

continua após a publicidade

— O problema é que os jogos anteriores, a maioria contra o Gustavinho (Gustavo de Conti). Então, agora ele tem um problema. Não sabe se vão fazer as coisas que o Gustavo fazia. A verdade é que respeitei a bagagem táctica que tinha com o Gustavo, porque o time estava sentindo cômodo com isso, mas mudei algumas coisas — iniciou o treinador argentino.

— A primeira vez que ele jogou contra o Flamengo, dirigido por Sergio Hernández, foi há dois dias. Então, com segurança, ele viu coisas diferentes, e ele tem que pegar algumas coisas desse jogo e algumas dos jogos anteriores. Mas a história dos jogos anteriores já passou. Como eu falo: agora tem toda uma temporada acima, mais os jogos da Champions. Não é a mesma equipa de três meses atrás. Você mudou muitas coisas, ou não muitas. Normalmente a identidade não muda, mas, sim, tem coisas que são diferentes. A estratégia, a táctica e a identidade são coisas diferentes. Parecem o mesmo, mas não são. Então, você vai mudando algumas tácticas, e aí é como um jogo de xadrez. Você tem que ir adaptando cada coisa, mas são dois times que já se conhecem muito bem, especialmente os jogadores — completou Sergio.

Coletiva de imprensa da BCLA, realizada no Maracanãzinho (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

Retrospecto do confronto entre Flamengo e Franca

No retrospecto geral do confronto, foram 53 partidas pela liga de basquete brasileira e o time carioca leva uma pequena vantagem com 29 vitórias contra 25 da equipe paulista. Pela BCLA, apenas um confronto foi disputado e o Franca levou a melhor, na final de 2023.

Desde a temporada 2017/18, as equipes se enfrentaram quatro vezes pela Copa Super 8, três vezes pelos playoffs do NBB e uma vez pela Champions League das Américas.

Flamengo e Franca pela Copa Superoito de 2024 (Foto: Marcos Limonti / SFB)

Final Four da BCLA

O Final Four da Basketball Champions League Americas (BCLA) será disputada entre a sexta-feira (17) e o sábado (18), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. No primeiro dia, serão realizadas as semifinais, entre Flamengo e Franca e Boca Juniors e Instituto Córdoba. Já no dia final, acontecerá a disputa do terceiro lugar e a grande decisão. O campeão será o representante das Américas no Mundial de Clubes, agendado para ocorrer em Singapura de 20 a 25 de setembro deste ano.