Jornalista se rende a João Fonseca: ‘Impressão de estar assistindo o Neymar’

O jovem tenista brasileiro João Fonseca vem conquistando feitos impressionantes para o tênis brasileiro. A joia agora virou pauta de comparação com o craque do futebol Neymar Jr. pelo jornalista João Baretto, da CazéTV. Não são só os brasileiros que estão surpresos com o desempenho de Fonseca! A ATP publicou um artigo declarando que João “está pronto para se destacar e competir contra as maiores estrelas do esporte.”

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o tcheco Mensik (Foto: Divulgação/ATP Tour)

- Pra tentar trazer o que o João Fonseca tá jogando de tênis em termos futebolísticos: eu to com a impressão de estar assistindo o Neymar nos primeiros jogos no profissional jovem, muita disposição, tem estrela, recurso infinito e faz os adversários parecerem piores que de fato são - escreveu João Barreto em seu perfil no X.

Fonseca, que atualmente está invicto e na quali do Australian Open, conquistou o primeiro título do Challenger em agosto, em Lexington, Kentucky nos Estados Unidos.

João Fonseca atinge feito em Grand Slams

A vitória rendeu mais um feito inédito para João Fonseca não só no Australian Open, mas em todos os Grand Slams. Com a vitória nesta quarta, o brasileiro se tornou apenas o quarto jogador desde o início dos anos 2000 a ter vencido mais de um jogo com pneus no quali de um Grand Slam, ou seja, os quatro maiores eventos do mundo (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

O último deles foi Jannik Sinner no US Open de 2019. Na ocasião o italiano passou o quali e perdeu para Stan Wawrinka em cinco sets. Outros jogadores foram o americano Frances Tiafoeno Australian Open em 2017 e o argentino Guillermo Coria no Aberto da França de 2000. Coria chegou até o top 3 do mundo e Tiafoe foi top 10 e é presença constante entre os 20 melhores.