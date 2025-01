O brasileiro João Fonseca garantiu vaga na chave principal do Australian Open após vencer as três rodadas do qualifying na última semana e irá enfrentar Andrey Rublev, número 9 do ranking da ATP. Para Andy Roddick, o garoto de 18 anos é o favorito no duelo.

Durante entrevista a um podcast na última sexta-feira, o norte-americano ex-número 1 do mundo rasgou elogios a João Fonseca e ainda afirmou acreditar na vitória do brasileiro na sua estreia no Australian Open. Será a primeira vez que o jovem tenista disputará um Grand Slam profissional.

- Escolho Fonseca na primeira rodada contra Rublev -, disse Andy Roddick.

Além disso, o ex-tenista acredita que, nos próximo dois ou três anos, João Fonseca estará entre os cinco cabeças de chave do Grand Slam, consequentemente no top 5 do ranking da ATP.

Uma das razões para Roddick confiar no sucesso do brasileiro é devido às recentes atuações de Fonseca. O tenista vive grande fase com 13 vitórias consecutivas sem perder sets, além dos títulos do NextGen Finals e Challenger de Canberra.

Além de João, os brasileiros Thiago Wild, Thiago Monteiro e Bia Haddad estão confirmados nas chaves principais de Melbourne e irão representar o Brasil no torneio.

João Fonseca alcança feito inédito para o tênis brasileiro no século

Com a vaga no Australian Open, João Fonseca se tornou o tenista brasileiro mais novo do século XXI a estrear em um Grand Slam. O último brasileiro a estrear em Grand Slams nesta idade foi Thomaz Koch, com mesma idade de João Fonseca, aos 18 anos.

Naquela época, no ano de 1963, o brasileiro era o melhor tenista do mundo em sua idade e chegou às quartas de final no US Open. Ele é considerado um dos dez maiores tenistas brasileiros da Era Aberta.