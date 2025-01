Australian Open: Quem é Andrey Rublev, próximo adversário de João Fonseca

Pela primeira vez na carreira, João Fonseca irá disputar um Grand Slam. O brasileiro garantiu a classificação após derrotar o argentino Thiago Tirante por 2 sets a 0 e está na chave principal do Australian Open.

Na primeira rodada da competição, o carioca irá enfrentar o nono do mundo, o russo Andrey Rublev. O sorteio dos confrontos foi realizado nesta quinta-feira (10). O Lance! fez o perfil do tenista e te apresenta o próximo adversário de João Fonseca.

Quem é Andrey Rublev?

Andrey Rublev em ação (Foto: Divulgação/Australian Open)

Andrey Rublev nasceu em Moscou, na Rússia e tem 27 anos. O tenista já conquistou 16 títulos na carreira (dois Masters 1000, Masters de Monte Carlo, em 2023, e o de Madri, em 2024). Em Grand Slams, o russo nunca passou das quartas de final de um torneio. No Australian Open, alcançou as quartas nos anos de 2021, 2023 e 2024.

Além de ter habilidade em quadra, Rublev é conhecido pelo temperamento instável. Andrey discutiu com juízes, falou palavrões em russo e quebrou suas raquetes quando está irritado durante as partidas.

Batalha contra a depressão

Na última temporada, Rublev viveu em um momento de instabilidade. Andrey revelou que sofreu com momentos de esgotamento e depressão nos últimos anos. O russo afirmou que mentalmente estava fora de ordem.

— Mentalmente, eu estava fora de ordem. Acho que já era um longo momento e comecei a me esgotar, porque eu estava lutando por muitos anos contra a depressão, com muitas coisas fora da quadra. Acho que nesse ano foi quando eu não consegui mais lidar com isso, e tudo começou a explodir. Comecei a explodir mais e mais dentro de quadra, porque na vida eu conseguia permanecer calmo, mas na quadra eu estava queimando tudo. — disse Andrey Rublev

Momento de Rublev no tênis

Andrey está em má fase e não vence uma partida desde a estreia do ATP em Metz, na França, em novembro de 2024. O russo também acumula cinco derrotas consecutivas. Em toda sua carreira, Rublev duelou cinco vezes contra brasileiros e perdeu apenas para Thiago Monteiro na chave do ATP de Munique, na Alemanha, em 2019.

No último ano, as estreias de Rublev no Australian e US Open foram contra Thiago Wild. O russo venceu ambas as partidas, sendo uma delas em Melbourne, definida em cinco sets.