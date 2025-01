Com os títulos conquistados em dezembro e a vaga no Australian Open, o tenista João Fonseca desbancou nomes consagrados como Neymar, Vini Jr. e Messi e se tornou o atleta líder em buscas do Google, de acordo com levantamento feito pela "ESPN".

➡️Australian Open: Quem é Andrey Rublev, próximo adversário de João Fonseca

As buscas por Fonseca aumentaram 720% no Brasil nos últimos oito dias. Na última semana, o tenista venceu o qualifying do Australian Open e garantiu vaga no primeiro Grand Slam do ano. Ele fará estreia contra Andrey Rublev, número 9 do ranking da ATP.

No entanto, a ascensão de João Fonseca nas buscas começou no último ano. Desde então, houve um aumento de 1.550% de visitas por seu nome. Durante o NextGen Finals, que terminou no último dia 22, por exemplo, o tenista foi o recordista de buscas no país com uma alta de 1.310% em relação ao ano de 2023.

Inclusive, durante o torneio no qual foi campeão, João Fonseca foi mais procurado que Neymar no Google. Já nas disputas do Australian Open, o carioca de 18 anos desbancou Vini Jr., Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland, tornando-se o atleta mais pesquisado na ferramenta de busca.

A expectativa é que o número aumente. Tudo depende da atuação do brasileiro contra Rublev, na primeira rodada do Australian Open. Na última sexta-feira, Andy Roddick, ex-número 1 do mundo, afirmou que João Fonseca é o favorito na estreia, além de exaltar a qualidade técnica do tenista.

Quando João Fonseca estreia no Australian Open?

João Fonseca tem previsão de estreia no Australian Open na segunda-feira, dia 2 do Grand Slam. Ainda não há o horário definido do duelo contra Andrey Rublev.