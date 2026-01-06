Kaká baterá pênalti em jogo do Brasil na Kings World Cup

Em partida contra o Catar nesta quinta-feira (8), pela segunda rodada da Kings World Cup, o Brasil terá a participação de luxo de Kaká, ex-jogador da Seleção Brasileira de futebol. Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente".

Kaká é o presidente nacional da Kings League e, na segunda edição da competição mundial, é um dos 19 capitães da Seleção Brasileira.

Segundo as regras da Kings League, em cada partida, o presidente da equipe ou o capitão escolhido tem a chance de ir à quadra e cobrar um pênalti. No primeiro jogo do Brasil na Kings World Cup, o autor foi Gaules, que desperdiçou a cobrança.

A Seleção estreou com derrota na Kings World Cup, quando perdeu para a Espanha por 7 a 3. Pela segunda rodada do Grupo D, o time vai em busca da recuperação nesta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Catar. O torneio acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP). Apenas a final será disputada no Allianz Parque, no dia 17 de janeiro.

Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Confira a agenda do Brasil na Kings World Cup

Fase de Grupos

8/1 - Catar x Brasil - 19h

10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Semifinais Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

