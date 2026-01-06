Kaká baterá pênalti em jogo do Brasil na Kings World Cup
Ex-jogador entrará em quadra para cobrar o "pênalti do presidente"
- Matéria
- Mais Notícias
Em partida contra o Catar nesta quinta-feira (8), pela segunda rodada da Kings World Cup, o Brasil terá a participação de luxo de Kaká, ex-jogador da Seleção Brasileira de futebol. Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente".
Itália e Colômbia vencem por goleada: veja os resultados do dia da Kings World Cup
Mais Esportes
Treinador brasileiro quer levar Arábia Saudita à final da Kings World Cup
Mais Esportes
Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup
Mais Esportes
➡️ Treinador brasileiro quer levar Arábia Saudita à final da Kings World Cup
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Kaká é o presidente nacional da Kings League e, na segunda edição da competição mundial, é um dos 19 capitães da Seleção Brasileira.
Segundo as regras da Kings League, em cada partida, o presidente da equipe ou o capitão escolhido tem a chance de ir à quadra e cobrar um pênalti. No primeiro jogo do Brasil na Kings World Cup, o autor foi Gaules, que desperdiçou a cobrança.
A Seleção estreou com derrota na Kings World Cup, quando perdeu para a Espanha por 7 a 3. Pela segunda rodada do Grupo D, o time vai em busca da recuperação nesta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Catar. O torneio acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP). Apenas a final será disputada no Allianz Parque, no dia 17 de janeiro.
➡️ Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup
Confira a agenda do Brasil na Kings World Cup
Fase de Grupos
- 8/1 - Catar x Brasil - 19h
- 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias