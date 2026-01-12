AO VIVO: Acompanhe Brasil x Arábia Saudita na Kings World Cup
Jogo vale vaga nas quartas de final da competição
Nesta segunda-feira (12), às 20h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Arábia Saudita em confronto decisivo para sua permanência na Kings World Cup. O jogo é válido pela repescagem ("Last chance") da competição. A partida acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP), e terá transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. ATUALIZAÇÃO: KSA 0 X 4 BRA
Onde Assistir
Acompanhe o jogo
Primeiro tempo
- Agora ele marcou! É o quarto gol da Seleção!
- Com Lipão, o Brasil quase marca mais um!
- Kelvin de volta! Jogo mais estudado nesse momento
- Ele tenta uma cavadinha, mas bate por cima do gol
- Cris Guedes em campo para bater o "pênalti do presidente"
- Carta secreta da Arábia Saudita deixa o Kelvin fora por quatro minutos
- Mais um gol!!!! E é mais um de Leleti! 3 a 0 no placar
- Braçadeira de jogador estrela no Kelvin
- Tá lá! Leleti marca o segundo do Brasil!!!
- No X1, Vitão já marca o primeiro do Brasil!
- COMEÇA O JOGO! Vamos, Brasil!
PRÉ-JOGO
- Times em campo! Momento do Hino Nacional!
- Torcida do Brasil já em grande número na Trident Arena!
- Jogo do Brasil terá um pequeno atraso devido à disputa entre Argentina x França
No duelo, o responsável por cobrar o "pênalti do presidente" será Cris Guedes, conforme decidido pela comissão técnica da Seleção Brasileira.
Como foi a fase de grupos?
Na estreia, o time brasileiro perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar após estar perdendo por 6 a 2. O início difícil logo foi superado, e a Seleção saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu. Para fechar a primeira fase, o Brasil goleou o Peru por 6 a 1 e garantiu a vaga na repescagem.
A campanha colocou o Brasil na segunda posição do Grupo D. À frente dele, estava a Espanha, com três vitórias em três jogos disputados. Já o Peru, sem nenhum triunfo, ocupou a última posição, enquanto o Catar ficou em terceiro com apenas uma vitória.
Confira a agenda da Kings World Cup
Repescagem (Last chance)
- 12/01 - Estados Unidos x Holanda - 18h (de Brasília)
- 12/01 - Argentina x França - 19h (de Brasília)
- Arábia Saudita x Brasil - 20h (de Brasília)
Quartas de final
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
