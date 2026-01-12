AO VIVO: Acompanhe Brasil x Arábia Saudita na Kings World Cup

Nesta segunda-feira (12), às 20h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Arábia Saudita em confronto decisivo para sua permanência na Kings World Cup. O jogo é válido pela repescagem ("Last chance") da competição. A partida acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP), e terá transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. ATUALIZAÇÃO: KSA 0 X 4 BRA

Acompanhe o jogo

Primeiro tempo

Agora ele marcou! É o quarto gol da Seleção!

Com Lipão, o Brasil quase marca mais um!

Kelvin de volta! Jogo mais estudado nesse momento

Ele tenta uma cavadinha, mas bate por cima do gol

Cris Guedes em campo para bater o "pênalti do presidente"

Carta secreta da Arábia Saudita deixa o Kelvin fora por quatro minutos

Mais um gol!!!! E é mais um de Leleti! 3 a 0 no placar

Braçadeira de jogador estrela no Kelvin

Tá lá! Leleti marca o segundo do Brasil!!!

No X1, Vitão já marca o primeiro do Brasil!

COMEÇA O JOGO! Vamos, Brasil!

PRÉ-JOGO

Times em campo! Momento do Hino Nacional!

Torcida do Brasil já em grande número na Trident Arena!

Jogo do Brasil terá um pequeno atraso devido à disputa entre Argentina x França

No duelo, o responsável por cobrar o "pênalti do presidente" será Cris Guedes, conforme decidido pela comissão técnica da Seleção Brasileira.

Como foi a fase de grupos?

Na estreia, o time brasileiro perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar após estar perdendo por 6 a 2. O início difícil logo foi superado, e a Seleção saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu. Para fechar a primeira fase, o Brasil goleou o Peru por 6 a 1 e garantiu a vaga na repescagem.

A campanha colocou o Brasil na segunda posição do Grupo D. À frente dele, estava a Espanha, com três vitórias em três jogos disputados. Já o Peru, sem nenhum triunfo, ocupou a última posição, enquanto o Catar ficou em terceiro com apenas uma vitória.

Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Confira a agenda da Kings World Cup

Repescagem (Last chance)

12/01 - Estados Unidos x Holanda - 18h (de Brasília) 12/01 - Argentina x França - 19h (de Brasília) Arábia Saudita x Brasil - 20h (de Brasília)

Quartas de final

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League