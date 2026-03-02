O último anúncio de Dana White encerrou as dúvidas sobre o destino do cinturão dos meio-pesados. Apesar disso, o futuro do atual campeão da categoria, Alex Poatan, segue incerto para os fãs do UFC. Uma declaração do presidente, no entanto, reacendeu as especulações e aumentou a expectativa em torno da definição do próximo adversário do brasileiro.

A live feita por Dana, através das redes sociais, confirmou o duelo de Jiri Procházka contra Carlos Ulberg pelo cinturão vago da divisão até 93 Kg. Ainda na transmissão, o dirigente destacou que o card do UFC Casa Branca logo seria definido.

— Terei mais informações para vocês. Devo anunciar o card da Casa Branca esta semana — disse White.

A afirmativa aumenta a expectativa dos fãs para o combate histórico entre Alex Poatan e Jon Jones – provavelmente, o mais esperado para o evento. Mesmo que a disputa não seja contra o norte-americano, a expectativa é de que o brasileiro siga no card principal da Casa Branca.

Futuro de Poatan e dos pesados no UFC

Se a mudança para a categoria peso-pesado for confirmada no novo anúncio de Dana White, Poatan se lançará em uma jornada jamais vista na história do UFC: a busca pelo terceiro cinturão. A data exata da estreia e o adversário permanecem indefinidos, cercados pela grande incógnita do "quando".

No entanto, um cenário de alto calibre já ganha força nos bastidores. Com Tom Aspinall afastado devido a uma cirurgia no olho, cresce a possibilidade de o brasileiro estrear disputando o título interino dos pesados.

O nome mais cotado para este possível duelo é o do francês Ciryl Gane. A luta poderia integrar um card especial cogitado para junho, com um local simbólico: a Casa Branca. Além disso, a organização não descarta uma super luta contra o lendário Jon Jones, dependendo da movimentação no topo da categoria.