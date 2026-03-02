menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Carlos Prates tem luta confirmada no UFC contra ex-campeão

Lutador brasileiro enfrenta o australiano Jack Della Maddalena no UFC Perth

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/03/2026
18:55
Carlos Prates no media day do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)
Carlos Prates no media day do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)
Para alegria dos fãs no Brasil, mais uma luta de brasileiro foi confirmada pelo UFC no último sábado (28). Carlos Prates terá pela frente o ex-campeão dos meio-médios, Jack Della Maddalena, em busca do tão sonhado title shot. O duelo será o main event do UFC Perth, na Austrália – casa de JDM –, no dia 2 de maio.

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Vale relembrar que a oportunidade de disputar o cinturão no UFC é conhecida como "title shot", o que pode ser traduzido no sentindo literal por "chance de título". Para conquistar essa chance, o lutador precisa de apenas uma coisa: vencer muito bem.

Dessa vez, o astro da Fighting Nerds precisa superar o número 1 do ranking dos meio-médios, que perdeu o título da categoria para Islam Makhachev no UFC 322. Na mesma noite, Prates nocauteou, o também ex-campeão, Leon Edwards no segundo round com direito a Bônus de Performance.

O "Pesadelo", na verdade, mantém um histórico favorável no Ultimate. Em sete lutas disputadas, seis terminaram em vitória por via rápida, além de ter sido coroado com a premiação do bônus em todas as seis oportunidades.

Prates vem de vitória sobre o ex-campeão Leon Edwards no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)
Prates vem de vitória sobre o ex-campeão Leon Edwards no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)

Recentes mudanças no peso meio-médios do UFC

A divisão meio-médio do UFC é, hoje, a que tem maior destaque dentro da companhia. Além do campeão Islam Makhachev, que conquistou o segundo cinturão em novembro de 2025, a categoria tem vários nomes de destaque.

Assim como Della Maddalena e Prates, atletas como Ian Machado Garry e os invictos Shavkat Rakhmonov e Michael Morales, têm feito barulho no mundo do MMA e do UFC. Cinco desses nomes, inclusive, brilharam no UFC 322 e mudaram a configuração do ranking na categoria. Veja Top 10 atualizado:

PosiçãoLutador

Atual campeão

Islam Makhachev (RUS) 🆕

Jack Della Maddalena (AUS) ⬇️-1

Ian Machado Garry (IRL) ⬆️+4

Michael Morales (EQU) ⬆️+5

Belal Muhammad (EUA) ⬇️-3

Carlos Prates (BRA) ⬆️+4

Sean Brady (EUA) ⬇️-3

Kamaru Usman (NIG) ⬇️-2

Leon Edwards (ING) ⬇️-4

Joaquin Buckley (EUA) ⬇️-2

10º

Gabriel Bonfim (BRA)

