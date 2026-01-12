Confusão e cartão vermelho na vitória dos EUA sobre a Holanda na Kings Nation

A partida entre Estados Unidos e Holanda, pela fase de grupos da Kings World Cup Nations, ficou marcada por confusão, cartões e muito drible. Os americanos venceram por 7 a 4, garantindo uma vitória importante na competição disputada na Trident Arena, em Guarulhos.

Confusão na Kings League pic.twitter.com/rxR2oHoptq — isa zuppo (@ZuppoIsabella) January 12, 2026

Quando a partida alcançou os 17 minutos, o clima começou a esquentar. Após uma entrada forte do americano Stefan Mijatovic, o jogador holandês não gostou e os empurrões começaram. O juiz aplicou o cartão vermelho para o camisa 80, Ilias Bouzit (da Holanda), que foi o primeiro a agredir.

Vale lembrar que, no regulamento da Kings League, a expulsão por cartão vermelho direto retira o jogador da partida, mas o time fica com um a menos por apenas 5 minutos, podendo recompor a equipe depois desse tempo.

Lances depois, aos 20 minutos, o brasileiro Gabriel Costa, que joga pela seleção dos EUA, sofreu uma falta dura e o segundo cartão vermelho da partida foi aplicado, desta vez para Andy Wolters, deixando a Holanda em situação ainda mais crítica.

Estados Unidos se classifica para quartas da Kings League (Foto: Reprodução)

Torcida brasileira presente em todos os jogos

As arquibancadas da Trident Arena não ficaram vazias durante os jogos da fase de grupos da Kings World Cup Nations. Mesmo as seleções estrangeiras contaram com o apoio de torcedores brasileiros. Os presidentes dos times nacionais se uniram e fizeram uma proposta à torcida para que todos comparecessem e apoiassem as seleções, levando o público e muita energia para as arquibancadas.

O Brasil joga às 20h (de Brasília), contra a Arabia Saudita e precisa sair com a vitória para continuar na competição.

