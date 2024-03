Veja o que está em jogo e onde assistir a última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina de Vôlei

Rivais mineiros jogam contra na última rodada (Foto: Fernando Vieira Sá / BHFOTO)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 18:33 • Rio de Janeiro (RJ)

A última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina acontece nessa sexta-feira (22) e seis jogos vão decidir a primeira parte do campeonato. As últimas vagas no grupo de classificadas para os playoffs e para o último time rebaixado para a Superliga B 2024/25 serão definidas. Outra disputa é entre Praia Clube e Minas pelo terceiro lugar da tabela.

Os seis jogos serão disputados simultaneamente na sexta-feira (22), às 21h (horário de Brasília). A partida entre Praia Clube x Minas será transmitida pelo SporTV2, os outros cinco jogos terá apenas transmissão do Canal Vôlei Brasil, plataforma de streaming da CBV.

Os times do 7º ao 10º lugar ainda podem sonhar com a vaga nos playoffs da Superliga. O Barueri precisa somar um ponto para confirmar a vaga para os playoffs. O time barueriense recebe o Sesi Bauru, que também precisa de apenas um ponto para garantir o 5º lugar.

Com 25 pontos, na oitava colocação, o Maringá visita o Fluminense, enquanto o Brasília recebe o líder Flamengo e precisa somar três pontos para sonhar com a última vaga no G-8. O Pinheiros também precisa de três pontos, mas tem uma vida mais fácil já que enfrenta o rebaixado São Caetano fora de casa.

Em situação curiosa, o Brasília ainda busca vaga nos playoffs, mas ainda briga contra o rebaixamento. O time candango precisa de apenas um ponto contra líder Flamengo para rebaixar o Bluvôlei para a Superliga B 2024/25. Por sua vez, o Bluvôlei recebe o vice-líder Osasco e tenta surpreender o rival que apenas cumpre tabela na última rodada da competição.