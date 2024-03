Wimbledon presta solidariedade a Kate Middleton após anúncio de doença

Kate Middleton em Wimbledon (Foto: AELTC)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 18:23 • Londres (Inglaterra)

A organização do torneio de Wimbledon prestou solidariedade a Princesa de Gales, Kate Middleton, que anunciou nesta sexta-feira (22) sua luta contra o câncer. Ela não informou qual o tipo da doença, mas disse ter iniciado a quimioterapia.

- Os pensamentos de todos no All England Club estão com nossa Patrona Sua Alteza Real a Princesa de Gales, Sua Alteza Real o Príncipe de Gales e sua família neste momento. Desejamos o melhor à Princesa de Gales, pois ela dedica o tempo necessário para se recuperar totalmente", disse postagem do torneio mais tradicional do esporte, que data de 1877. Kate é presença constante no Box Real do torneio na mítica quadra central do All England Club. Wimbledon acontece sempre em julho, sobre o piso de grama.

- Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço à minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e, na ocasião, pensou-se que minha condição não era de câncer - declarou Kate por meio das suas redes sociais.

