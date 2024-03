Ex-New York Knicks é preso após ser acusado de ter cometido roubo na NBA

Funcionário é acusado de furtar HD dos Knicks (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 22/03/2024 - 13:36 • Nova Iorque (EUA)

Um antigo funcionário do New York Knicks e que atualmente trabalhava no Minnesota Timberwolves foi demitido após ser acusado de roubar informações confidenciais da liga. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, de acordo com informações da ESPN, na última quarta-feira (20).

Somak Sarkar, que, de acordo com o seu LinkedIn, trabalhou como coordenador do departamento de análise do Knicks em 2021, foi preso pelas autoridades após supostamente roubar um HD (disco rígido) com “informações estratégicas internas da NBA”.

Segundo denúncia enviada à emissora, o vice-presidente executivo do Timberwolves, Sachin Gupta, deixou em seu escritório um HD com “informações financeiras pessoais, bem como informações privadas para a equipe”, no último dia 2 de fevereiro. Três dias depois, ao retornar, não encontrou a unidade.

Imagens das câmeras de segurança do local mostram Sarkar entrando no escritório em duas oportunidades no dia 3, de acordo com a ESPN.

As autoridades informaram que após uma pesquisa forense, descobriu-se que mais de 5.000 arquivos confidenciais foram baixados em outro dispositivo. A polícia realizou uma busca na casa de Sarkar e encontrou um dispositivo que continha as informações do disco rígido de Gupta.

Segundo Baxter Holmes, repórter da “ESPN”, o ex-funcionário do Knicks foi preso na segunda-feira (18), mas agora está sob liberdade supervisionada enquanto aguarda julgamento, que deve acontecer no dia 16 de maio.

Além do New York Knicks, Somak Sarkar também acumulou trabalhos em outras franquias da NBA, como Houston Rockets, onde fez estágio em operações de basquete, e no New Orleans Pelicans, onde atuou por sete temporadas como analista de treinadores.