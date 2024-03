Liga Nacional de Futsal: saiba onde assistir a competição

Cascavel é o atual campeão da Libertadores de Futsal (Foto: Lucas Silva)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 12:18 • Rio de Janeiro (RJ)

A Liga Nacional de Futsal começa nesta sexta-feira (22). O campeonato é o mais importante da temporada do futsal no Brasil, reunindo 24 equipes de vários lugares do Brasil. A novidade para a temporada de 2024 é que todos os jogos serão transmitidos pela LNFTV, canal do youtube oficial da liga.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A primeira rodada da competição contará com dois jogos de abertura. O Tubarão recebe o Cascavel às 19h, enquanto o Carlos Barbosa visita o Blumenau, às 20h. Os confrontos da primeira rodada são os mesmos da última temporada, mas com o mando de quadra invertido.

Carlos Barbosa possui cinco títulos da Liga Nacional de Futsal (Foto: @luckacyriaco)

Confira onde assistir a Liga Nacional de Futsal ⚽

A Liga Nacional de Futsal contará com a transmissão de alguns jogos no SporTV. Além disso, todos os jogos do campeonato serão transmitidos no canal de Youtube "LNFTV" - oficial da liga na plataforma. Os jogos Tubarão x Cascavel e Blumenau x Carlos Barbosa, no entanto, serão de exclusividade da LNFTV.