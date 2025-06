Final da NBA antecipa programa de Galvão Bueno na Band

O jogo 5 da final da NBA entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, que acontece nesta segunda-feira (16), às 21h30 (de Brasília), fez com que a Band mudasse a programação regular para poder transmitir o jogo. Galvão Bueno terá que adiantar seu programa e vai disputar audiência com o Jornal Nacional.

O programa Galvão e Amigos normalmente acontece às 22h30, mas, como a transmissão da partida começa às 21h30, o apresentador e seus convidados terão que iniciar a conversa duas horas antes, às 20h30, mesmo horário do Jornal Nacional, da Globo.

Nesta segunda, Galvão fará a apresentação do programa diretamente do Maracanã, no Rio de Janeiro, para comemorar os 75 anos do estádio carioca. Esta edição será voltada para alguns dos principais jogos e eventos vividos no local.

Onde assistir Thuder x Pacers

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 21h30 (de Brasília) no Paycon Center, em Oklahoma, pelo jogo cinco das finais da NBA. O confronto terá transmissão da Band (canal aberto), ESPN (canal fechado) e NBA League Pass (streaming).

As equipes se enfrentaram duas vezes na temporada regular e o Thunder venceu ambos os confrontos. Na final, o Indiana largou na frente e venceu o primeiro jogo por 111 a 110, o segundo terminou em 123 a 107 para o OKC, o terceiro em 116 a 107 para o Pacers e o quarto em 111 a 104 para o Thunder.