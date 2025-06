Grizzlies e Orlando Magic protagonizam 1° troca da NBA

Falta pouco para o fim da temporada 2024/25 da NBA, mas algumas equipes já começaram a se movimentar no mercado de jogadores. No último domingo (15), o Memphis Grizzlies e Orlando Magic protagonizaram a primeira troca da liga.

O Memphis trocou o armador Desmond Bane por quatro escolhas de primeira rodada em um futuro Draft, uma pick-swap (acordo que troca a posição de sua escolha de draft com a de outra equipe em um ano específico) também de 1º round e dois atletas do Orlando Magic: Cole Anthony e Kentavious Caldwell-Pope. O Grizzlies foi o primeiro e único time de Bane, que foi draftado em 2020.

Desmond Bane e Ja Morant em ação pelo Memphis Grizzlies na NBA (Foto: JOE MURPHY / AFP)

A franquia publicou uma foto nas redes socias e agradeceu o armador por todos esses anos defendendo a camisa do Grizzlies. Ja Morant também deixou seu comentário.

-Difícil para caramba, mas estamos juntos para sempre. Vá ser grande, irmão - comentou Ja Morant.

Kevin Durant segue com futuro indefinido na NBA

O astro Kevin Durant esteve próximo de reforçar o New York Knicks. Segundo informações do portal HoopsHype, o jogador tinha interesse em vestir a camisa da franquia nova-iorquina.

Porém, as conversas não avançaram por decisão interna do próprio time, que optou por não abrir negociações. De acordo com a publicação, Durant colocou os Knicks em sua lista de destinos preferidos.

No entanto, a diretoria da equipe decidiu não seguir adiante, priorizando outros caminhos no mercado e uma estratégia mais conservadora em relação ao seu planejamento financeiro.

Além dos Knicks, outros três times surgiram como opções que agradam ao ala: Miami Heat, San Antonio Spurs e Houston Rockets.

