Campeã do UFC, Ronda Rousey revela motivo de ter se aposentado das lutas

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 15:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A ex-campeã do peso-galo do UFC, Ronda Rousey, revelou, em sua biografia o motivo de ter se aposentado de forma precoce do mundo do MMA. A ex-lutadora afirmou ter escondido um histórico de concussões cerebrais, com o objetivo de prolongar sua carreira na luta.

Essas concusões, inclusive, são oriundas do período em que era atleta de judô. Antes de se tornar um ícone no MMA, Ronda praticou judô por anos - a ex-atleta, inclusive, foi medalhista olímpica em Pequim - 2008. Após pendurar as luvas, a americana ainda se aventurou no WWE - espetáculo de lutas coreografadas famoso mundialmente.

- O meu histórico de concussões cerebrais, que eu tive de manter em segredo por anos para poder competir no MMA e no WWE, foi a razão da minha aposentadoria. Eu não poderia falar sobre isso em uma entrevista ou um artigo, porque as pessoas poderiam não entender. Eu sofri muitas concussões quando eu estava no judô, antes mesmo de entrar no MMA, eu não podia falar sobre isso quando eu estava no MMA porque literalmente colocaria um alvo na minha cabeça e talvez eu não tivesse mais permissão para competir. A mesma coisa aconteceu com o WWE. Eles têm uma história complicada com seus atletas sofrendo concussões, e isso seria ruim para o evento. Eu achei que não poderia falar sobre isso. Um livro é a única maneira em que eu me vi capaz de abordar o assunto adequadamente - disse Ronda, em uma transmissão para promover o livro.

Ronda Rousey é um verdadeiro fenômeno no UFC. A ex-lutadora encerrou sua carreira com 12 lutas e apenas duas derrotas - um nocaute histórico sofrido contra Holy Holm e um revés em 48 segundos contra Amanda Nunes. A americana, no entanto, é a única lutadora do evento a ter todas as lutas como disputa de cinturão.