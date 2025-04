Veja horários do GP de Miami, próxima corrida de Bortoleto na F1

Após uma semana de descanso, a Fórmula 1 retorna neste final de semana para a disputa do Grande Prêmio de Miami, sexta corrida do calendário 2025. O evento, que contará com a segunda corrida sprint do ano, será realizado no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos, entre sexta-feira (2) e domingo (4). A transmissão no Brasil será feita pela Band, Bandsports e F1TV.

Miami estreou no calendário da Fórmula 1 em 2022 e, desde então, viu apenas Max Verstappen no lugar mais alto do pódio. As vitórias do holandês foram peças-chave para os seus títulos de bicampeão e tricampeão mundial.

Relembre a edição de 2024

Lando Norris comemorando sua primeira vitória em Miami, nos Estados Unidos (Foto: CLIVE MASON / AFP)

O GP de Miami de 2024 marcou um momento decisivo para Lando Norris. Foi no circuito norte-americano que o britânico conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, quebrando um jejum de três anos sem triunfos para a McLaren.

A vitória impulsionou a retomada da equipe de Woking, que encerrou o domínio da Red Bull e garantiu o título do Mundial de Construtores, o primeiro desde o fim da década de 1990. Ainda assim, Verstappen pressionou Norris até as últimas corridas na disputa pelo campeonato de pilotos.

VENCEDOR DA SPRINT: Max Verstappen;

POLE POSITION: Max Verstappen;

VENCEDOR DA CORRIDA: Lando Norris;

PÓDIO DA CORRIDA: Lando Norris (1º), Max Verstappen (2º) e Charles Leclerc (3º);

VOLTA MAIS RÁPIDA: Oscar Piastri — 1:30.634;

