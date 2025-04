Engenheiro de Norris destaca vantagem sobre Piastri na F1

Lando Norris começou a temporada 2025 da F1 da melhor forma possível, com a vitória no GP da Austrália, mas logo viu o crescimento de Oscar Piastri nas corridas seguintes e, atualmente, está atrás do companheiro no Mundial de Pilotos. Apesar dos dez pontos de desvantagem, Will Joseph, engenheiro de Norris na McLaren, acredita que a experiência pode ser crucial para o britânico recuperar essa diferença ao longo do campeonato.

Joseph destaca a diferença de experiência entre Norris e Piastri, que, com apenas duas temporadas de F1, ainda está se adaptando a diversas pistas. Lando, com mais de sete anos na categoria e 133 corridas disputadas, possui uma vantagem considerável no conhecimento de circuitos. Piastri, por sua vez, estreou em 2023 e já participou de 51 provas, conquistando a mesma quantidade de vitórias que Norris.

— Um piloto no terceiro ano só foi a certas pistas duas vezes em um carro de F1. Cada gota de experiência conta, e você precisa de várias temporadas para conseguir a experiência necessária e construir a imagem completa. Isso começa a se pagar progressivamente, como temos visto — apontou ao portal neerlandês “RacingNews365”.

Nesses mais de sete anos de Norris na F1, Joseph ressaltou que a maturação do inglês se deu aos poucos, mas criou uma relação de confiança vital entre os dois. Na visão do engenheiro, a transparência faz com que todos se comuniquem com eficiência sobre os problemas na equipe.

— A confiança é uma coisa enorme. Precisamos ter essa relação de confiança, em que ele confia em nós e vice-versa. Há coisas que falamos e fazemos em nosso grupo, e Lando confia que se estivermos insatisfeitos com algo, diremos a ele. E sabemos que, se ele estiver infeliz com algo que tenhamos feito, vai nos falar. Isso é bem poderoso — destacou.

Lando Norris em Jeddah, na Arábia Saudita (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

O engenheiro também elogiou a capacidade de adaptação de Norris, que, apesar de todas as mudanças ao longo de sua carreira, conseguiu manter a essência do seu trabalho: diversão. Com 30 pódios, 10 poles, 15 voltas mais rápidas e 1.096 pontos em 133 corridas, Lando demonstrou uma evolução constante, mas Joseph garantiu que, no fim, o objetivo é sempre se divertir.

— Essa confiança foi fundamental. Conforme ele foi se tornando adulto, tivemos mudanças, mas ele foi ficando mais experiente com o carro, os pneus e as pistas. Mas algumas coisas fundamentais permanecem as mesmas. Desde o primeiro dia, dissemos que iríamos garantir que fosse divertido. Se não for divertido para ninguém, por que continuar fazendo? — finalizou o engenheiro de Norris.

Atualmente, Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 99 pontos, enquanto Norris ocupa a segunda posição com 89 pontos. Max Verstappen vem logo atrás com 87 pontos, e o top-10 ainda conta com nomes como George Russell (73), Charles Leclerc (47) e Lewis Hamilton (31).

A Fórmula 1 retorna em 2 de maio, com o GP de Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos.