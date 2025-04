Ferrari prevê grid menos equilibrado na F1 2026 após ‘maior mudança em 25 anos’

Apesar das dificuldades recentes da Ferrari no início da temporada 2025 da Fórmula 1, Charles Leclerc já garantiu que o foco principal do time ainda está no ano atual, e não em 2026. Ainda assim, Frédéric Vasseur já está de olho na troca de regulamento para a próxima edição da F1 e analisou que não espera um grid muito equilibrado.

O chefe da Ferrari destacou que a tendência é de que haja uma distância maior entre os primeiros colocados e as equipes de baixo na temporada 2026. Além disso, disse que a mudança de regulamento prevista para o ano que vem é “provavelmente a maior dos últimos 25 anos”.

Por isso, acredita em uma maior disparidade entre as equipes logo de cara, mas também em uma reação dos demais times conforme o regulamento for sendo explorado mais a fundo pelo grid todo.

— Quando estamos nesse estágio com um novo regulamento, e temos de lembrar que provavelmente é a maior mudança na F1 nos últimos 25 anos, estamos lidando com novidades enormes no motor, no chassi e também mudanças significativas nos regulamentos esportivos — observou Vasseur.

— Isso significa que, como equipe hoje, precisamos considerar todos os aspectos, e estamos tomando rumos. Tenho certeza de que nem todos estão seguindo a mesma direção, e não sabemos qual será o resultado em 2026. Não posso dizer que as corridas serão mais próximas do que neste ano, mas acho que, com a convergência de performance, ao longo dos anos passamos de grandes diferenças para todo mundo estar dentro de 0s6 ou 0s7 — acrescentou.

Frederic Vasseur é chefe de equipe da Ferrari desde 2023 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

— Com certeza, podemos esperar diferenças maiores no ano que vem, mas isso também faz parte do DNA do esporte: desenvolver e tentar alcançar os outros. Então, não dá para reclamar. Vamos ver no ano que vem. Por enquanto, o foco tem de estar nesta temporada — concluiu.

Em 2025, a Ferrari está apenas na quarta colocação do Mundial de Construtores, com 78 pontos. Entre os Pilotos, Leclerc é o quinto, com 47, e Lewis Hamilton está somente em sétimo, com 31. A Fórmula 1 retorna entre 2 e 4 de maio em Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos.