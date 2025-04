‘Senna’ vence prêmio de Melhor Criador de Série no Platino 2025

No último domingo (27), foram divulgados os vencedores dos Prêmios PLATINO 2025 durante cerimônia realizada, este ano, em Madri, na Espanha. Senna, minissérie da Netflix, foi ganhadora da categoria Melhor Criador de Série, premiando Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi e Patrícia Andrade.

A produção também foi indicada em mais três categorias de premiação, sendo elas: Melhor Minissérie ou Telessérie de Ficção ou Documentário; Melhor Interpretação Masculina em Minissérie com Gabriel Leone como Ayrton Senna e Melhor Interpretação Coadjuvante Masculina em Minissérie com Hugo Bonemer como Nelson Piquet.

Senna chegou a alcançar o primeiro lugar no Top 10 Global da Netflix de séries de língua não-inglesa. Produzida por Gullane e realizada com o apoio de Senna Brands e da família do piloto, a minissérie conta com direção-geral de Vicente Amorim, que também assina como showrunner, e direção de Vicente Amorim e Julia Rezende.

(Foto: Divulgação/Netflix)

Sobre a série

A narrativa traz seis episódios abrangendo a vida de Ayrton Senna. Desde o início no kart, passando pela Fórmula Ford e a ascensão na Fórmula 1, até chegar aos momentos finais na Williams. O objetivo da minissérie é retratar não apenas o piloto fenomenal, mas também o homem por trás do capacete, que foi capaz de unir a nação brasileira e deixar um legado de humildade e coragem para além dos circuitos de corrida.

Para isso, a produção conta com a personagem fictícia Laura Harrison, jornalista interpretada por Kaya Scodelario, que atua como conselheira de Senna, oferecendo nova perspectiva sobre os desafios e polêmicas enfrentados pelo piloto durante a carreira.

Além de apresentar as principais corridas de Ayrton e as três conquistas mundias pela McLaren (1988, 1990 e 1991), "Senna" explora o lado familiar e os relacionamentos amorosos do piloto, incluindo Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. A série também apresenta Lilian Vasconcellos, esposa de Senna.

A obra foi criada e produzida em parceria com a família do tricampeão mundial. Vários parentes e outros amigos do brasileiro são retratados na série, incluindo sua mãe e seu pai, além de Adriane Galisteu, namorada do piloto quando ele sofreu o acidente fatal em Ímola.