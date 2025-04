Red Bull prepara pacote de atualizações para Ímola e muda assoalho em Miami

A Red Bull corre contra o tempo para melhorar o RB21 e tentar evitar que a McLaren aumente a distância no Mundial de Pilotos da F1 2025. Para isso, a equipe taurina pretende trazer atualizações no assoalho dos bólidos de Max Verstappen e Yuki Tsunoda para o GP de Miami, que acontece no próximo fim de semana.

De acordo com o portal neerlandês RacingNews365, mesmo que a etapa norte-americana tenha apenas uma sessão de treinos livres, a Red Bull pretende fazer a mudança, mas também trabalha com a possibilidade de trazer a melhoria para o GP da Emília-Romanha, onde outras atualizações “radicais” estão sendo planejadas.

O time austríaco trabalha em alterações no perfil dos sidepods, desviadores de fluxos verticais sob o assoalho e carroceria traseira. O trabalho dos engenheiros taurinos, liderado por Pierre Waché, focou especificamente em melhorias para a inconsistência do carro, que demonstrou variações radicais de comportamento com mudanças mínimas na configuração.

— Até mesmo as asas, mais em termos de construção do que de diferenças reais no formato, serão diferentes para Ímola daquelas adotadas até agora. Na verdade, podemos considerá-las uma versão intermediária, mas quase definitiva, à frente daquelas que estrearão na Espanha duas semanas depois — diz o portal neerlandês.

Yuki Tsunoda, da Red Bull, no Grande Prêmio do Bahrein

Vale lembrar que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) definiu que, a partir da nona etapa da F1 2025, o GP da Espanha, a flexibilidade máxima das asas dianteiras serão reduzidas de 15mm para 10mm, enquanto as asas traseiras terão restrições com efeito imediato.

A Red Bull trouxe algumas melhorias para o GP da Arábia Saudita, em Jidá, mas mesmo assim a McLaren foi mais eficiente, sobretudo com Oscar Piastri. O australiano lidera o Mundial de Pilotos com 99 pontos, seguido de Lando Norris, com 89. Verstappen fecha o top-3, com 87 tentos.

A Fórmula 1 retorna entre 2 e 4 de maio justamente em Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos.