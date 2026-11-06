AO VIVO: Siga o treino livre 1 do GP de São Paulo de F1

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (6) as atividades do GP de São Paulo. O fim de semana será disputado no Autódromo de Interlagos, que recebe a 20ª etapa de 2026. Às 12h30 (de Brasília), acontece o Treino Livre 1. Acompanhe em tempo real com o Lance!

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*EM ATUALIZAÇÃO

Mais máscaras em Interlagos! Dessa vez, com lacinhos!

Máscaras de pilotos da F1 no GP de São Paulo (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)

Teremos dois brasileiros em ação no GP de São Paulo! E a torcida já faz a festa para Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara!

Público estampa máscaras gigantes de Bortoleto e Câmara (Foto: Beatriz Pinehiro/Lance!)

Estreia em casa! Rafael Câmara já estampa o box da Haas em Interlagos.

Foto e nome de Rafael Câmara são registrados na garagem da Haas no Autódromo de Interlagos (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

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Onde assistir ao GP de São Paulo hoje (6/11):

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)

Título de Antonelli já está garantido

Kimi Antonelli garantiu o pódio e o título mundial no GP da Cidade do México neste domingo (1º). Apesar de o campeonato já ter um campeão definido, a temporada da Fórmula 1 ainda não terminou e terá mais quatro etapas pela frente. O italiano, portanto, ainda terá a oportunidade de ampliar sua marca na primeira temporada como campeão mundial.

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Com o título decidido, a disputa agora fica concentrada nas posições seguintes do campeonato e na briga entre as equipes. A próxima parada do calendário será o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, antes das etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi encerrarem oficialmente a temporada de 2026.