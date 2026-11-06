Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo nesta sexta-feira (6)
A etapa no Brasil acontece entre os dias 6 e 8 de novembro
A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (6) as atividades do GP de São Paulo. O fim de semana será disputado no Autódromo de Interlagos, que receberá a 20ª etapa de 2026. A programação começa às 12h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 16h, acontece o Treino Livre 2.
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Onde assistir ao GP de São Paulo hoje (6/11):
SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
O último vencedor no México foi Lando Norris, que triunfou na edição de 2025. Já Alain Prost é o maior vencedor da história da prova brasileira, com cinco triunfos em Jacarepaguá e um em Interlagos. Se for considerado apenas o circuito paulista, Michael Schumacher se destaca com quatro vitórias.
Título de Antonelli já está garantido
Kimi Antonelli garantiu o pódio e o título mundial no GP da Cidade do México neste domingo (1º). Apesar de o campeonato já ter um campeão definido, a temporada da Fórmula 1 ainda não terminou e terá mais quatro etapas pela frente. O italiano, portanto, ainda terá a oportunidade de ampliar sua marca na primeira temporada como campeão mundial.
Com o título decidido, a disputa agora fica concentrada nas posições seguintes do campeonato e na briga entre as equipes. A próxima parada do calendário será o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, antes das etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi encerrarem oficialmente a temporada de 2026.
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