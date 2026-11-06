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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo nesta sexta-feira (6)

A etapa no Brasil acontece entre os dias 6 e 8 de novembro

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 10:00
Atualizado há 9 minutos
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Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026
Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (6) as atividades do GP de São Paulo. O fim de semana será disputado no Autódromo de Interlagos, que receberá a 20ª etapa de 2026. A programação começa às 12h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 16h, acontece o Treino Livre 2.

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Onde assistir ao GP de São Paulo hoje (6/11):

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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O último vencedor no México foi Lando Norris, que triunfou na edição de 2025. Já Alain Prost é o maior vencedor da história da prova brasileira, com cinco triunfos em Jacarepaguá e um em Interlagos. Se for considerado apenas o circuito paulista, Michael Schumacher se destaca com quatro vitórias.

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Título de Antonelli já está garantido

Kimi Antonelli garantiu o pódio e o título mundial no GP da Cidade do México neste domingo (1º). Apesar de o campeonato já ter um campeão definido, a temporada da Fórmula 1 ainda não terminou e terá mais quatro etapas pela frente. O italiano, portanto, ainda terá a oportunidade de ampliar sua marca na primeira temporada como campeão mundial.

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Com o título decidido, a disputa agora fica concentrada nas posições seguintes do campeonato e na briga entre as equipes. A próxima parada do calendário será o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, antes das etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi encerrarem oficialmente a temporada de 2026.

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