A Haas vive um momento de mudanças na Fórmula 1, com a saída de Esteban Ocon e a chegada de novos talentos à equipe. Nesse cenário, Oliver Bearman se despede de um companheiro que considera importante para sua formação na categoria. Em paralelo, porém, acompanha de perto a oportunidade de um antigo conhecido: o brasileiro Rafa Câmara.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, o britânico lamentou a saída de Ocon e destacou a importância do francês em seu desenvolvimento na Fórmula 1. Mais experiente, o piloto teve papel importante na adaptação de Bearman à categoria, ajudando-o a entender não apenas os aspectos técnicos da pilotagem, mas também a dinâmica de trabalho com a equipe.

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— Ele me ensinou muito sobre como melhorar, como trabalhar com a equipe e como pilotar um carro de Fórmula 1. Tive a sorte de contar com um companheiro de equipe muito experiente e, graças a ele, estou onde estou hoje. É uma pena vê-lo partir, mas desejo o melhor para o futuro dele — afirmou Bearman.

Se a saída de Ocon representa o fim de uma parceria importante para sua trajetória, a oportunidade de Rafa Câmara na Haas traz um motivo diferente de comemoração. Os dois se conhecem desde 2021, quando começaram suas caminhadas no automobilismo. E, desde então, construíram uma relação de amizade.

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Bearman contou ainda que os dois moram perto um do outro e já chegaram a dividir momentos de preparação física. A convivência também fez com que acompanhasse de perto a evolução do brasileiro, o que aumenta sua satisfação em vê-lo ganhar uma oportunidade na Fórmula 1 durante o GP de São Paulo.

— Eu o conheço há muito tempo, desde 2021. Nós começamos ao mesmo tempo, moramos muito perto um do outro e passamos bastante tempo juntos na academia, treinando e fazendo essas coisas. Tenho uma boa relação com ele, então estou feliz por sua estreia na F1 e ansioso para ver como ele vai se sair — disse.

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A presença dos dois jovens também foi elogiada por Bearman ao comentar a escolha da Haas. O britânico demonstrou confiança no próprio trabalho e no potencial de Câmara. Com a adição do brasileiro, então, Oliver parece confiante de que a equipe conta com uma dupla capaz de contribuir para seus objetivos na categoria.

— Acho que a equipe tem dois pilotos fantásticos. Acredito em mim mesmo e sei que o Rafa também é um bom piloto. Acho que eles estão dando a melhor oportunidade possível para conquistar o máximo de pontos. Temos uma dupla muito forte — completou.

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