Vasco e São Paulo são eliminados do NBB; Minas e Bauru avançam

A terceira rodada das quartas de final do NBB eliminou o Vasco e o São Paulo da disputa nesta quarta-feira (14). Minas e Bauru levaram a melhor e venceram todos os três jogos, dispensando as duas últimas partidas da disputa das quartas. Agora, Minas e Bauru estão garantidos na luta por vaga na final.

Minas amassa o Vasco em casa

1º QUARTO

O Vasco começou a partida com vantagem, marcando os primeiros pontos e deixando o Minas quatro pontos atrás. A virada do Minas veio no final dos quatro minutos do primeiro quarto. Depois, o Vasco não viu mais a liderança da partida no primeiro período do jogo.

Placar ao final do quarto: MINAS 23 x 17 VASCO

2º QUARTO

No início do quarto, o Minas foi ampliando a liderança sobre o Vasco. A diferença chegou a ser de 13 pontos para os mineiros. O Vasco manteve um bom jogo, aplicando boas bolas de três pontos. No último minuto da partida, o Vasco aplicou a virada nos mineiros. Mas o Minas fechou o período com um ponto de vantagem.

Placar ao final do quarto: MINAS 43 x 42 VASCO

Minas e Vasco em terceiro jogo dos playoffs (Foto: Hedgard Moraes / MTC)

3º QUARTO

A partida iniciou equilibrada entre os times. O Vasco seguiu atrás do Minas, mas sem uma vantagem absurda dos mineiros. Aos cinco minutos, o Minas começou a expandir os pontos, fechando o período com oito pontos acima do Vasco.

Placar ao final do quarto: MINAS 60 x 52 VASCO

ÚLTIMO QUARTO

Se nos primeiros quartos o Vasco conseguiu manter uma diferença aceitável, no último, o Cruzmaltino deixou o Minas dominar a partida. Os mineiros fecharam a partida com 20 pontos de vantagem e garantiram a vaga nas semifinais. O Vasco foi eliminado e encerra a participação na temporada do NBB.

Placar final: MINAS 83 x 63 VASCO

Vasco deixa disputa do NBB nas quartas (Foto: Hedgard Moraes / MTC)

São Paulo luta, mas perde

1º QUARTO

Quem abriu os primeiros pontos da partida foi o São Paulo, que lutou ponto a ponto com o Bauru. O quarto foi bastante equilibrado entre os dois times, encerrando empatado.

Placar ao final do quarto: BAURU 24 x 24 SÃO PAULO

2º QUARTO

No segundo período da partida, o equilíbrio dos times permaneceu. O Bauru foi quem mais dominou o início do quarto, mas o São Paulo fez um final de período melhor, saindo na frente do Bauru.

Placar ao final do quarto: BAURU 50 x 52 SÃO PAULO

3º QUARTO

O São Paulo conseguiu segurar a vantagem durante o terceiro quarto da partida. Mas não durou muito tempo. Ainda antes da metade do período, o Bauru assumiu a liderança do jogo e terminou na frente.

Placar ao final do quarto: BAURU 74 x 69 SÃO PAULO

ÚLTIMO QUARTO

O Bauru expandiu a vantagem conquistada no último quarto. O São Paulo, que lutava pelo adiamento da decisão, foi eliminado nos playoffs do NBB.

Placar final: BAURU 89 x 85 SÃO PAULO