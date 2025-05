Sem Tatum, Celtics atropela Knicks e adia decisão dos playoffs da NBA

O Boston Celtics atropelou o New York Knicks em jogo válido pelos playoffs da NBA nesta quarta-feira (14). O Knicks, que lidera o placar geral, fez um jogo equilibrado no início, mas desandou nos quartos finais. O Celtics, que jogava em casa, aproveitou o momento ruim do visitante e fechou o placar com 25 pontos de vantagem na partida. O jogo foi encerrado em 127 a 102.

Agora, a decisão vai para o próximo jogo, que será realizado na sexta-feira (16). O Celtics, que lutava pela sobrevivência nos playoffs, precisa segurar novamente o Knicks. Caso o time de Nova York vença, ele avança de etapa. O placar geral está em 3 a 2 para os Knicks.

Jayson Tatum, um dos principais jogadores do Celtics, está fora da temporada por conta de uma lesão.

Times se enfrentam em quinto confronto dos playoffs (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Como foi Celtics x Knicks

1º QUARTO

Boston fez boas bolas de três no primeiro quarto, marcado pelo equilíbrio entre os dois times. No Celtics, o destaque foi Derrick White, que marcou os 14 dos 18 primeiros pontos do time na partida. O quarto também foi marcado por uma cotovelada em Josh Hart, do Knicks, que levantou da quadra sangrando. O Knicks saiu na liderança da partida, mas com apenas dois pontos de vantagem para o Celtics.

Knicks 32 x 30 Celtics

2º QUARTO

No segundo quarto da partida, os times seguiram mantendo um jogo equilibrado. Os times chegaram a emplacar quatro cestas de três pontos seguidas durante o jogo. O Celtics, que mesmo equilibrado vinha atrás dos Knicks, conseguiu ficar mais próximo do adversário. O equilíbrio foi tanto que os times foram ao intervalo da partida empatados.

Knicks 59 x 59 Celtics

3º QUARTO

Após a volta do intervalo da partida, os times começaram a ver um placar mais distante. O Celtics conseguiu pontuar melhor no jogo, chegando a marcar sete cestas em seguida, sendo duas de três pontos. O time chegou a abrir 15 pontos de vantagens sobre o Knicks. O período foi encerrado com vantagem do Celtics.

Knicks 76 x 91 Celtics

ÚLTIMO QUARTO

O Knicks não reagiu em nenhum momento no último período do jogo. O Celtics expandiu a vantagem, chegando perto dos 130 pontos enquanto o Knicks não saía dos 100 pontos. Com o resultado, a decisão foi adiada para o próximo confronto dos playoffs.

Knicks 102 x 127 Celtics

Resultados das partidas anteriores

05/05/25 - Celtics x Knicks - 105 x 108

07/05/25 - Celtics x Knicks - 90 x 91

10/05/25 - Knicks x Celtics - 93 x 115

12/05/25 - Knicks x Celtics - 121 x 113

14/05/25 - Celtics x Knicks - 102 x 127

16/05/25 - Próxima partida