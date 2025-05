De virada, Pinheiros supera Franca e empata série nos playoffs do NBB

A partida entre Pinheiros e Franca abriu a rodada, nesta terça-feira (13), dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Após da vitória fora de casa, o terceiro colocado da fase regular desperdiçou o mando de quadra e viu a série ser empatada, em derrota por 71 a 70. O início do jogo foi acirrado no Pedrocão, com certa vantagem para o Franca, que sofreu a virada no último segundo com o "buzzer beater" do jovem ala Pedro Pastre.

🏀 Franca x Pinheiros

O confronto começou com o Pinheiros dominando a primeira metade do quarto inicial. A equipe visitante soube aproveitar os erros do Sesi Franca e, repetindo a forte presença nos rebotes ofensivos que havia mostrado no jogo anterior, abriu vantagem de 14 a 7. No entanto, os donos da casa reagiram rapidamente. Com boas atuações de Didi e David Jackson, Franca engatou uma sequência de 12 a 3 e fechou o período à frente no placar: 19 a 17.

O segundo quarto foi marcado pelo equilíbrio. Franca contou com a pontaria afiada de David Jackson e Charles Hinkle, que converteram quatro bolas de três em quatro tentativas. Do outro lado, o Pinheiros apostou no jogo físico no garrafão, explorando as ações de Bernardo da Silva e David Sloan. O empate em 22 a 22 manteve a diferença de dois pontos a favor da equipe da casa ao fim da primeira metade: 41 a 39.

Na volta do intervalo, o Pinheiros tentou controlar o ritmo e conseguiu reduzir a produção ofensiva do adversário para 18 pontos no terceiro quarto. O problema foi que o Franca respondeu na mesma moeda e segurou os visitantes a apenas 13 pontos no período, aumentando levemente a vantagem para 59 a 52 antes do início dos últimos dez minutos.

O último quarto foi marcado por tensão e reviravoltas. Franca perdeu o armador Cauã Pacheco por lesão na mão, mas o Pinheiros manteve a intensidade com a força de seus jovens jogadores. A reta final foi caótica, com erros dos dois lados após um lance livre convertido por Wesley que colocou o time da casa na frente. Faltando cinco segundos, Bernardo da Silva tentou a última bola no garrafão, errou, mas Pedro Pastre pegou o rebote ofensivo e garantiu a virada. Na última posse, David Jackson falhou na reposição e entregou a bola para o Pinheiros, que confirmou a vitória.

Franca e Pinheiros se enfrentaram, nesta terça-feira (13), pelos playoffs doNBB (Foto: Divulgação/NBB)

O que vem por aí?

Após a derrota em casa, o Pinheiros superou o Franca e garantiu o empate da série nas quartas de final dos playoffs do NBB. Ainda no interior de São Paulo, o jogo 3 acontecerá nesta quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Pedrocão. A seguir, as equipes voltam para a capital paulista para o jogo 4. Caso haja necessidade, o jogo 5 acontecerá mais uma vez na casa do Franca.

Na primeira rodada dos playoffs, o Franca superou por 3 a 0 o Pato Basquete, enquanto o Pinheiros eliminou o Unifacisa em uma série de cinco jogos.