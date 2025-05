Destaque do Corinthians exalta defesa contra o Flamengo no NBB

O segundo "Clássico das Multidões" ficou marcado pela forte domínio do Corinthians sobre o Flamengo nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Para garantir a vitória por 90 a 73, e empatar a série, o Timão assumiu o controle do jogo logo no início e não o perdeu mais, tanto na defesa quanto no ataque. Cestinha do confronto, Victão analisou o trabalho defensivo dos visitantes contra o Rubro-Negro, que sofreram para "aparecer" nesta terça-feira (13).

— Acho que essa série passa muito por isso, por esse foco, esse foco defensivo. A gente foi bem em manter eles em 73 pontos, a gente sabe da qualidade ofensiva do Flamengo. Então, a diferença do Corinthians hoje foi essa. O foco, muito foco, muita defesa e errar menos, com mais consciência no ataque — disse o ala-pivô.

O poder defensivo foi tão grande do Corinthians que o ataque do Flamengo parecia, muitas vezes, perdido sobre as ações que precisariam efetuar. Um dos mais afetados no jogo 2 foi o principal nome do primeiro duelo, Alexey Borges, que terminou a partida sem pontuar. O ala-pivô do Timão destacou a defesa da equipe sobre o armador rubro-negro, um dos "melhores do campeonato".

— Ele acabou com a gente no primeiro jogo, então a gente não podia vir aqui no segundo jogo e deixar que ele fizesse novamente. Vai ser um desafio muito grande na série, ele vem figurando entre os melhores armadores do campeonato, é um grande jogador. A gente tem que saber respeitar isso e fazer todo o esforço possível, como a gente fez hoje, para poder tirar ele do jogo — afirmou.

Ainda sobre o primeiro jogo, Victão destacou um comparativo entre o duelo em São Paulo e o desta terça-feira (13), no Rio de Janeiro. Para ele, a concentração do elenco do Corinthians foi essencial para evitar os erros não-forçados, que foram decisivos para a derrota em casa.

— Sem sombra de dúvidas, a gente errou bem menos. No primeiro jogo, a gente acabou errando muito, e o que o Flamengo faz de melhor é aproveitar o erro do adversário. No jogo 1, a gente teve 20 erros contra 10, 11 deles. Acho que nessa segunda partida foi diferente, a gente teve um foco redobrado. A gente conseguiu manter essa concentração.

Contra um Flamengo "sem pivôs", Victão soube aproveitar as oportunidades perto do garrafão para marcar com 23 pontos. Além disso, o ala-pivô contribuiu com dois rebotes, duas assistências e um roubo de bola. Outro destaque do Corinthians foi o capitão Elinho, que registrou um duplo-duplo na vitória: 12 pontos e 13 assistências.

