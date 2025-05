Corinthians domina Flamengo e empata série nas quartas de final do NBB

Em novo Clássico das Multidões, o Corinthians atropelou o Flamengo e conquistou a primeira vitória nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Após a derrota no jogo 1 em casa, o Timão garantiu o triunfo por 90 a 73 para empatar a série em 1 a 1 e continuar sonhando com a classificação nos playoffs. O duelo começou agitado, mas logo os visitantes assumiram a liderança do placar e o controle total do desenrolar da partida para levar a melhor fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Pivô sofre lesão grave e é desfalque do Flamengo nos playoffs do NBB

🏀 Flamengo x Corinthians

Primeiro tempo

O jogo começou com problemas para o Flamengo, que desperdiçou dois ataques antes do Corinthians, enfim, abrir o placar com uma cesta de três de Victão. Para alegria da torcida, o Rubro-Negro logo conseguiu diminuir a desvantagem com Siewert. A partir daí, a partida ficou ainda mais agitada dos dois lados da quadra, com forte mudança de controle ao decorrer do primeiro quarto.

A segunda parte do período parecia estar na mão dos donos da casa, mas uma sequência de erros somada ao bom aproveitamento do Timão garantiu a liderança no placar. Assim, os visitantes chegaram a abrir seis pontos. Ao som da torcida animada nas arquibancadas do Tijuca Tênis Clube, o Flamengo teve a oportunidade de empatar com dois lances livres, que não foram aproveitados. Com a posse final, Victão apareceu novamente para marcar mais três pontos.

continua após a publicidade

A volta para o segundo quarto manteve o controle corintiano, com duas cestas rápidas e dois roubos de bola decisivos para a vantagem chegar a nove pontos. Turnovers também se tornaram um problema para o Corinthians, que contou com o baixo aproveitamento de 30% do Flamengo para continuar na liderança do placar. Vale destacar que até os últimos três minutos do período Alexey Borges ainda não havia pontuado no jogo.

A sequência de faltas do Rubro-Negro também não contribuiu na busca pela virada. Assim, a desvantagem só aumentou. Além da força ofensiva, a defesa do Corinthians se fechou e os donos da casa sofreram para encontrar uma oportunidade dentro e fora do perímetro. No estouro do relógio, Jordan Williams marcou, enfim, mais dois pontos para o Flamengo no placar, que fechou com 10 pontos a mais para o Timão.

continua após a publicidade

O Corinthians derrotou o Flamengo por 90 a 73 (Foto: Hermes de Paula / CRF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo tempo

As primeiras ações após o intervalo foram do Flamengo, que conseguiu três pontos já nos segundos iniciais. Apesar disso, o Corinthians logo voltou a dominar o controle do jogo e abriu a vantagem. Os rebotes foram decisivos para o desenrolar do confronto, porque, apesar de chegarem nas bolas, parecia que os jogadores rubro-negros sofriam para assegurar a posse.

Com a pressão da torcida, os donos da casa pareciam desesperados para diminuir o placar, enquanto cometiam erros no ataque e na defesa. Os minutos finais foram marcados pela apatia dos times, que ficaram três minutos inteiros sem pontuar. Para abrir 20 pontos a favor do Corinthians, Clark aproveitou uma abertura no garrafão do Flamengo.

O último período não foi diferente: o Flamengo sofria dentro de casa. A primeira cesta pode ter sido do Rubro-Negro, mas as bolas pararam de cair para os donos da casa. Enquanto isso, o Corinthians continuava tranquilo no controle do jogo dos dois lados da quadra. A equipe comandada por Sérgio Hernández voltou a pontuar apenas na segunda parte do quarto, faltando 5:31 para o apito final. Apesar da clara liderança, e o pouco tempo restante, o Timão manteve a rotação titular contra os principais jogadores rubro-negros. Com isso, apesar da sequência de três cestas do Flamengo, os visitantes não sofreram com a pressão dentro de quadra. Sem nenhum ponto de Alexey, destaque do elenco no jogo 1, os donos da casa foram superados por 90 a 73.

O Corinthians derrotou o Flamengo por 90 a 73 (Foto: Hermes de Paula / CRF)

O que vem por aí?

Ainda na capital carioca, o jogo 3 acontecerá na quinta-feira (15), às 18h30 (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube. Caso haja necessidade, as equipes voltam a São Paulo para o jogo 4, enquanto o jogo 5 acontecerá mais uma vez na casa do Rubro-Negro.

Na primeira rodada dos playoffs, o Rubro-Negro superou por 3 a 1 o Caxias do Sul, enquanto o Timão eliminou o União Corinthians em uma série de cinco jogos.