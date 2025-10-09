Nesta quinta-feira (9), Vasco da Gama e Ferro Carril, da Argentina, se enfrentaram em confronto válido pela primeira rodada da Liga Sul-Americana de Basquete. O duelo, do Grupo B, aconteceu no Ginásio Poliesportivo Garcilazo Sucre, na cidade de Sucre, Bolívia. A equipe brasileira encontrou dificuldades na partida e saiu derrotada pelo placar de 73 a 40.

Como foi o jogo?

No início da partida, o Ferro marcou os primeiros pontos e abriu uma pequena vantagem. O Vasco, ainda que com dificuldades, não deixou o adversário espaçar e terminou a parcial um pouco atrás, no placar de 19 a 14. No segundo quarto, o time argentino impôs seu ritmo e venceu por 18 a 9, levando o jogo para o intervalo com um 37 a 23.

O Vasco voltou da pausa com falhas na marcação e pouca eficácia nas finalizações. O time brasileiro marcou apenas 6 pontos na parcial, enquanto o Ferro chegou ao 59, ampliando a vantagem. Em uma quarta parcial de mais um desfavorável desempenho, sem conseguir construir jogadas e encaixar o setor defensivo, o Vasco viu o adversário disparar. Com isso, o Ferro venceu a partida por 73 a 40 e a equipe carioca terminou o jogo sem liderar o placar em nenhum momento.

O maior pontuador vascaíno foi o ala Lucas Zibbechi, com 12 pontos.

Vasco em ação no NBB (Foto: Mauricio Almeida/ Vasco da Gama)

Próxima partida do Vasco

O Vasco volta à quadra nesta sexta-feira (10), às 21h40 (de Brasília), contra o Universitario de Sucre, time da casa. O confronto é válido pela segunda rodada da Liga Sul-Americana de Basquete. O Grupo B ainda conta com o Motilones del Norte, da Colômbia.

Liga Sul-Americana de Basquete 2025

O torneio engloba 16 times de oito países e as partidas são realizadas em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai). Além do Vasco, há outros três representantes brasileiros na competição: Bauru Basket, Corinthians e Pinheiros.