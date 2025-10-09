Em sorteio realizado na última terça-feira (7), pela Federação Internacional de Basquete (FIBA), foram definidos os grupos do Pré-Mundial de Basquete Feminino 2026. O torneio está programado para acontecer entre os dias 11 e 27 de março de 2026, enquanto a Copa do Mundo será realizada a partir de 4 de setembro do mesmo ano, na Alemanha.

O Brasil faz parte do Grupo A e terá Mali, Sudão do Sul, Bélgica (atual campeã da EuroWomen), República Tcheca e China pela frente. A Seleção Brasileira jogará em Wuhan, na China. As outras três sedes do Pré-Mundial são Istambul (Turquia), Lyon-Villeurbanne (França) e San Juan (Porto Rico).

Ainda há 11 vagas em aberto para a Copa do Mundo. Em cada uma das quatro sedes, seis equipes se enfrentarão no formato "todos contra todos", em turno único. Ao final, as três melhores seleções de cada torneio garantem vagas no Mundial.

Brasil em ação na AmeriCup (Foto: Divulgação/ FIBA)

Confira os grupos do Pré-Mundial de Basquete:

Wuhan (China): Brasil, China, Bélgica, República Tcheca, Mali e Sudão do Sul San Juan (Porto Rico): Nova Zelândia, Porto Rico, Estados Unidos, Senegal, Itália e Espanha Istambul (Turquia): Hungria, Turquia, Argentina, Austrália, Canadá e Japão Lyon (França): Colômbia, Filipinas, Alemanha, Coreia do Sul, França e Nigéria

Equipes já classificadas para a Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de Basquete Feminino é disputada por 16 seleções. Além da Alemanha, que tem a vaga garantida por ser país-sede, Bélgica e Estados Unidos também estão confirmados na competição. As belgas foram campeãs da EuroBasket, enquanto a equipe norte-americana venceu a Americup, sobre o Brasil. Além delas, Austrália e Nigéria também estão garantidas, por terem sido campeãs de suas respectivas competições continentais.

No entanto, é importante destacar que mesmo as equipes já classificadas para o Mundial também participam dos torneios classificatórios.

Primeira semana de treinamentos

Entre os dias 11 e 18 de novembro, a Seleção Brasileira de basquete feminino irá iniciar os treinamentos para o Pré-Mundial, no Centro Olímpico de Moema, em São Paulo.

Ao todo, 18 atletas foram convocadas para este primeiro período de treinos. São elas: Alana Gonçalo, Maria Albiero, Maisa Marçal, Iza Nicoletti, Tainá Paixão, Bella Nascimento, Vitória Marcelino, Iza Sangalli, Rapha Monteiro, Aline Moura, Sassá Gonçalves, Evelyn Larissa, Gabi Guimarães, Brenda Barros, Iza Varejão, Damiris Dantas, Kamilla Cardoso e Stephanie Soares. A técnica é Pokey Chatman.