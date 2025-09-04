Liga Sul-Americana de Basquete 2025 terá quatro times brasileiros; confira
Competição vai contar com quatro times brasileiros
A Liga-Sul Americana de Basquete 2025 começa no dia 3 de outubro e conta com quatro representantes brasileiros: Bauru Basket, Corinthians, Pinheiros e Vasco. Além das datas, a FIBA Americas e a Consubasquet (Confederação Sul-Americana de Basquete) revelaram também os grupos e o formato da competição.
O torneio englobará 16 times de oito países e as partidas serão realizadas em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai).
Formato de disputa
Serão quatro grupos com quatro times cada. A primeira fase vai funcionar em sistema de turno único, com os jogos acontecendo em dias consecutivos. Após o fim da primeira etapa, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a fase seguinte, que será composta por dois quadrangulares. Nessa etapa, as equipes se enfrentam novamente em turno único.
Depois dos quadrangulares, os dois primeiros colocados de cada chave avançam à fase de Final Four. Decisiva, a etapa é composta por semifinais, disputa do terceiro lugar e final.
O atual campeão da Liga Sul-Americana é o Club Nacional, do Uruguai. Somados, os times brasileiros têm 11 títulos. As equipes representantes do país nessa edição conquistaram a vaga graças à classificação entre o 4º e o 7º lugar na última NBB.
Confira o chaveamento e os locais dos jogos:
GRUPO A
Olimpia Kings (Paraguai)
CD Jorge Guzmán (Equador)
Oberá Tenis Club (Argentina)
Bauru Basket (Brasil)
Datas: 3 a 5 de outubro
Local: Pilar, Paraguai
GRUPO B
Club Universitario de Sucre (Bolívia)
Ferro Carril (Argentina)
Vasco da Gama (Brasil)
Motilones del Norte (Colômbia)
Datas: 9 a 11 de outubro
Local: Sucre, na Bolívia
GRUPO C
Corinthians (Brasil)
Quimsa (Argentina)
Defensor Sporting (Uruguai)
ABC Camp Importadora Alvarado (Equador)
Datas: 24 a 26 de outubro
Local: São Paulo, no Ginásio Wlamir Marques
GRUPO D
Deportivo San José (Paraguai)
Regatas Corrientes (Argentina)
Pinheiros (Brasil)
CDC Leones de Quilpué (Chile)
Datas: 27 a 29 de outubro
Local: Assunção, Paraguai
