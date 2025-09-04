menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Liga Sul-Americana de Basquete 2025 terá quatro times brasileiros; confira

Competição vai contar com quatro times brasileiros

Montagem dos times brasileiros participantes da Liga Sul-Americana de Basquete 2025
imagem cameraQuatro times brasileiros vão participar da Liga Sul-Americana 2025 (Foto: Divulgação/ NBB)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 04/09/2025
19:30
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Liga-Sul Americana de Basquete 2025 começa no dia 3 de outubro e conta com quatro representantes brasileiros: Bauru Basket, Corinthians, Pinheiros e Vasco. Além das datas, a FIBA Americas e a Consubasquet (Confederação Sul-Americana de Basquete) revelaram também os grupos e o formato da competição.

continua após a publicidade

➡️NBB revela times e novo regulamento da temporada 2025/26

O torneio englobará 16 times de oito países e as partidas serão realizadas em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai).

Formato de disputa

Serão quatro grupos com quatro times cada. A primeira fase vai funcionar em sistema de turno único, com os jogos acontecendo em dias consecutivos. Após o fim da primeira etapa, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a fase seguinte, que será composta por dois quadrangulares. Nessa etapa, as equipes se enfrentam novamente em turno único. 

continua após a publicidade
Jogadores do Vasco durante jogo contra São José pelos playoffs do NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)
Jogadores do Vasco durante jogo contra São José pelos playoffs do NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Depois dos quadrangulares, os dois primeiros colocados de cada chave avançam à fase de Final Four. Decisiva, a etapa é composta por semifinais, disputa do terceiro lugar e final.

O atual campeão da Liga Sul-Americana é o Club Nacional, do Uruguai. Somados, os times brasileiros têm 11 títulos. As equipes representantes do país nessa edição conquistaram a vaga graças à classificação entre o 4º e o 7º lugar na última NBB.

continua após a publicidade

Confira o chaveamento e os locais dos jogos:

GRUPO A

Olimpia Kings (Paraguai)
CD Jorge Guzmán (Equador)
Oberá Tenis Club (Argentina)
Bauru Basket (Brasil)

Datas: 3 a 5 de outubro
Local: Pilar, Paraguai

GRUPO B

Club Universitario de Sucre (Bolívia)
Ferro Carril (Argentina)
Vasco da Gama (Brasil)
Motilones del Norte (Colômbia)

Datas: 9 a 11 de outubro
Local: Sucre, na Bolívia

GRUPO C

Corinthians (Brasil)
Quimsa (Argentina)
Defensor Sporting (Uruguai)
ABC Camp Importadora Alvarado (Equador)

Datas: 24 a 26 de outubro
Local: São Paulo, no Ginásio Wlamir Marques

GRUPO D

Deportivo San José (Paraguai)
Regatas Corrientes (Argentina)
Pinheiros (Brasil)
CDC Leones de Quilpué (Chile)

Datas: 27 a 29 de outubro
Local: Assunção, Paraguai

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias