Liga Sul-Americana de Basquete 2025 terá quatro times brasileiros; confira

A Liga-Sul Americana de Basquete 2025 começa no dia 3 de outubro e conta com quatro representantes brasileiros: Bauru Basket, Corinthians, Pinheiros e Vasco. Além das datas, a FIBA Americas e a Consubasquet (Confederação Sul-Americana de Basquete) revelaram também os grupos e o formato da competição.

O torneio englobará 16 times de oito países e as partidas serão realizadas em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai).

Formato de disputa

Serão quatro grupos com quatro times cada. A primeira fase vai funcionar em sistema de turno único, com os jogos acontecendo em dias consecutivos. Após o fim da primeira etapa, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a fase seguinte, que será composta por dois quadrangulares. Nessa etapa, as equipes se enfrentam novamente em turno único.

Jogadores do Vasco durante jogo contra São José pelos playoffs do NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Depois dos quadrangulares, os dois primeiros colocados de cada chave avançam à fase de Final Four. Decisiva, a etapa é composta por semifinais, disputa do terceiro lugar e final.

O atual campeão da Liga Sul-Americana é o Club Nacional, do Uruguai. Somados, os times brasileiros têm 11 títulos. As equipes representantes do país nessa edição conquistaram a vaga graças à classificação entre o 4º e o 7º lugar na última NBB.

Confira o chaveamento e os locais dos jogos:

GRUPO A

Olimpia Kings (Paraguai)

CD Jorge Guzmán (Equador)

Oberá Tenis Club (Argentina)

Bauru Basket (Brasil)

Datas: 3 a 5 de outubro

Local: Pilar, Paraguai

GRUPO B

Club Universitario de Sucre (Bolívia)

Ferro Carril (Argentina)

Vasco da Gama (Brasil)

Motilones del Norte (Colômbia)

Datas: 9 a 11 de outubro

Local: Sucre, na Bolívia

GRUPO C

Corinthians (Brasil)

Quimsa (Argentina)

Defensor Sporting (Uruguai)

ABC Camp Importadora Alvarado (Equador)

Datas: 24 a 26 de outubro

Local: São Paulo, no Ginásio Wlamir Marques

GRUPO D

Deportivo San José (Paraguai)

Regatas Corrientes (Argentina)

Pinheiros (Brasil)

CDC Leones de Quilpué (Chile)

Datas: 27 a 29 de outubro

Local: Assunção, Paraguai

