Vasco anuncia elenco de basquete para a temporada 25/26

O primeiro desafio do time será a Liga Sul-Americana

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 06/10/2025
15:18
Vasco em ação na NBB (Foto: Mauricio Almeida/ Vasco da Gama)
imagem cameraVasco em ação na NBB (Foto: Mauricio Almeida/ Vasco da Gama)
Nesta segunda-feira (06), o Vasco da Gama anunciou o técnico e os onze jogadores que irão compor o elenco de basquete na temporada 25/26. Entre eles, quatro são remanescentes do ano anterior e sete chegam como novidades.

➡️ Liga Sul-Americana de Basquete 2025 terá quatro times brasileiros; confira

➡️NBB revela times e novo regulamento da temporada 2025/26

O primeiro compromisso do time será a Liga Sul-Americana de Basquete. O torneio começou na última sexta-feira (03) e o Vasco tem a estreia marcada para a próxima quinta-feira (09), contra a equipe do Ferro.

Confira o elenco anunciado:

  • Alê - Armador
  • Basílio - Ala
  • Juan - Ala/ Armador
  • Elias - Armador (ex-Fluminense)
  • Guilherme Magna - Ala/ Pivô (ex-Brasília)
  • Honorato - Pivô (ex-Flamengo)
  • Ícaro - Ala/ Armador
  • Jonathan - Ala/ Pivô
  • Lucas Zibbechi - Ala (ex-Sorocaba)
  • Pedro Nunes - Ala (ex-União Corinthians)
  • Léo Figueiró - Técnico
Vasco anuncia elenco de basquete para a temporada 25/25 (Foto: Instagram/ CRVG Basquete)
Vasco anuncia elenco de basquete para a temporada 25/25 (Foto: Divulgação Instagram/ CRVG Basquete)

Liga Sul-Americana de Basquete 2025

O torneio engloba 16 times de oito países e as partidas são realizadas em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai). Além do Vasco, há outros três representantes brasileiros na competição: Bauru Basket, Corinthians e Pinheiros.

Vasco enfrentou dificuldades para entrar no NBB

Após período de incertezas, com a pré-inscrição na liga, o Cruz-Maltino precisava correr contra o tempo para garantir sua continuação na principal liga brasileira de basquete. No final de agosto, o presidente do Vasco entrou em contato com Montoro para pedir uma extensão no prazo final da entrega de todas as garantias exigidas pelo NBB.

Com o "sim" da liga, Pedrinho, então, tinha a missão de organizar e anular a alta dívida que o clube fizera com o elenco da última temporada. Além de entregar um plano financeiro que possibilitasse a inscrição do Vasco no NBB. A alternativa certeira veio através dos patrocinadores do futebol.

O Vasco alinhou a solução com os atuais parceiros, que concordaram em aumentar o percentual destinado ao clube carioca. As novas rendas, assim, seriam destinadas diretamente para o projeto de basquete, sem que o futebol sofra prejuízos.

