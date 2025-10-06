Vasco anuncia elenco de basquete para a temporada 25/26

Nesta segunda-feira (06), o Vasco da Gama anunciou o técnico e os onze jogadores que irão compor o elenco de basquete na temporada 25/26. Entre eles, quatro são remanescentes do ano anterior e sete chegam como novidades.

O primeiro compromisso do time será a Liga Sul-Americana de Basquete. O torneio começou na última sexta-feira (03) e o Vasco tem a estreia marcada para a próxima quinta-feira (09), contra a equipe do Ferro.

Confira o elenco anunciado:

Alê - Armador

Basílio - Ala

Juan - Ala/ Armador

Elias - Armador (ex-Fluminense)

Guilherme Magna - Ala/ Pivô (ex-Brasília)

Honorato - Pivô (ex-Flamengo)

Ícaro - Ala/ Armador

Jonathan - Ala/ Pivô

Lucas Zibbechi - Ala (ex-Sorocaba)

Pedro Nunes - Ala (ex-União Corinthians)

Léo Figueiró - Técnico

Vasco anuncia elenco de basquete para a temporada 25/25 (Foto: Divulgação Instagram/ CRVG Basquete)

Liga Sul-Americana de Basquete 2025

O torneio engloba 16 times de oito países e as partidas são realizadas em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai). Além do Vasco, há outros três representantes brasileiros na competição: Bauru Basket, Corinthians e Pinheiros.

Vasco enfrentou dificuldades para entrar no NBB

Após período de incertezas, com a pré-inscrição na liga, o Cruz-Maltino precisava correr contra o tempo para garantir sua continuação na principal liga brasileira de basquete. No final de agosto, o presidente do Vasco entrou em contato com Montoro para pedir uma extensão no prazo final da entrega de todas as garantias exigidas pelo NBB.

Com o "sim" da liga, Pedrinho, então, tinha a missão de organizar e anular a alta dívida que o clube fizera com o elenco da última temporada. Além de entregar um plano financeiro que possibilitasse a inscrição do Vasco no NBB. A alternativa certeira veio através dos patrocinadores do futebol.

O Vasco alinhou a solução com os atuais parceiros, que concordaram em aumentar o percentual destinado ao clube carioca. As novas rendas, assim, seriam destinadas diretamente para o projeto de basquete, sem que o futebol sofra prejuízos.