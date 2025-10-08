menu hamburguer
Flamengo contrata pivô Lucas Doria: veja detalhes do novo reforço do basquete

Jogador de 28 anos e 2,03m chega para fortalecer o garrafão

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 08/10/2025
16:30
Atualizado há 2 minutos
Gávea Flamengo
imagem cameraGávea, sede social do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo segue se reforçando para a temporada 2025/26 do Novo Basquete Brasil (NBB) e anunciou nesta quarta-feira (8) a contratação do pivô Lucas Doria. Aos 28 anos e com 2,03m de altura, o jogador chega para fortalecer o garrafão rubro-negro após passagens pelo basquete mexicano e com a bagagem de um título paulista pelo Paulistano.

Elenco do FlaBasquete na Copa Intercontinental de basquete (Foto: Reprodução / @TimeFlamengo)
Elenco do FlaBasquete na Copa Intercontinental de basquete (Foto: Reprodução / @TimeFlamengo)

A contratação, no entanto, carrega um significado especial. O anúncio oficial do clube, intitulado "Raiz rubro-negra!", revela a forte ligação do atleta com o Flamengo, indicando que a chegada de Doria à Gávea é a realização de um antigo sonho do jogador.

Pivô Lucas Doria, novo reforço do Flamengo e filho do ex-jogador da seleção brasileira e do rubro-negro carioca, Celso Bueno Doria (Foto: Reprodução / Instagram)
Pivô Lucas Doria, novo reforço do Flamengo e filho do ex-jogador da seleção brasileira e do rubro-negro carioca, Celso Bueno Doria (Foto: Reprodução / Instagram)

Nascido em 12 de agosto de 1997, Lucas Robinson Doria construiu uma carreira sólida e diversificada. Antes de sua experiência internacional, onde defendeu o Fuerza Regia e o Gambusinos De Fresnillo, no México, o pivô teve destaque no cenário nacional com a camisa do Paulistano, onde conquistou o Campeonato Paulista de 2023.

Sua formação no basquete também inclui uma importante passagem pelo esporte universitário americano, atuando pela St. Edward's University, o que contribuiu para sua versatilidade em quadra.

Doria chega para compor um elenco que busca manter a hegemonia no basquete nacional e brigar por títulos continentais. Sua capacidade nos rebotes e presença física no garrafão são características que devem agregar muito ao time comandado pelo técnico Sergio Hernández.

