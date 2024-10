Vasco disputa final do Torneio de Abertura NBB nesta sexta-feira; saiba onde assistir

Vasco enfrentou o KTO Minas na fase de grupos (Foto: Mauricio Almeida/Vasco da Gama)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 04/10/2024 - 14:19 • Rio de Janeiro (RJ)

A grande final do Torneio de Abertura NBB acontece nesta sexta-feira (4). KTO Minas e Vasco decidem quem será o grande vencedor da competição amistosa antes do início da temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil. O jogo acontece no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a partir das 20h.

As equipes chegam para esse duelo com resultados apertados nas semifinais. O time minas-tenista bateu o Flamengo por 82 a 75. Já o Cruzmaltino superou o anfitrião Brasília por 80 a 78 para atingir a grande decisão.

Cabe lembrar que as equipes se enfrentaram na fase de grupos. Na ocasião, o Vasco levou a melhor ao vencedor por 92 a 90, no último lance. A expectativa é que a final seja tão emocionante quanto esse confronto.

Vasco e Unifacisa pelo NBB 2024/25 (Foto: Mauricio Almeida/Vasco da Gama)

Elencos para a grande final o Torneio de Abertura NBB

Minas

Scott Machado, Juan Pablo Arengo, Luis Montero, Rafa Mineiro e Alexandre Paranhos; Jeremy Hollowell, Franco Baralle, Danilo Fuzaro, Lucas Rodríguez, Wini Silva e Yuri Neptune. Técnico: Léo Costa

Vasco

Jamaal Smith, Eugeniusz, Marquinhos, Rafael Paulichi e Paulo Scheuer; Ale, Juan, Gustavo Basílio, Diego, Humberto e Eddy. Técnico: Léo Figueiró

A partida terá transmissão do canal oficial do NBB no YouTube.

Torneio de abertura NBB

A competição serviu como uma pré-temporada para as equipes que vão para a disputa do Novo Basquete Brasil, na próxima semana. Com exceção dos paulistas, não há campeonatos estaduais a nível profissional e, dessa forma, optou-se por realizar esse torneio.

O NBB 2024/25 começa no dia 12 de outubro com o duelo entre Vasco e Flamengo.