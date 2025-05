Vai chover na F1? Confira previsão do tempo para o GP de Miami

A corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 foi marcada pelo atraso por conta da chuva. Para a corrida principal, neste domingo (4), é esperado que a condição climática se mantenha instável. O Lance! traz a previsão do tempo completa para o GP de Miami e as expectativas sobre o que pode acontecer na pista.

Para às 16h locais (17h de Brasília), horário que está marcada a largada, a previsão é de chuva fraca. Porém, há possibilidade de tempestade uma hora antes da corrida. A condição de chuva fraca se estende por toda a noite em Miami. É grande a possibilidade de que o GP de Miami aconteça sob chuva.

Chuva no GP de Miami de F1 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Chuva é boa ou ruim para Bortoleto?

O brasileiro Gabriel Bortoleto já revelou no GP da Austrália que prefere que a chuva caia mesmo. O brasileiro afirma que adora correr na chuva.

— Eu amo correr na chuva, é uma das minhas coisas favoritas desde pequeno. No kart, eu não era um dos melhores na chuva, mas com o tempo e com treino, eu me dediquei bastante para melhorar e acabou virando minha qualidade no Juniors Formula — revelou em entrevista à "Band".

Porém, no GP da Austrália, marcado por chuva e pista muito molhada, o piloto bateu e abandonou a prova. A etapa da Austrália foi a única com chuva na temporada. No Japão, a chuva chegou a ameaçar, mas não deu as caras na prova.

Grid de largada para o GP de Miami