Bruninho x Lucão: gigantes se enfrentam pelo título da Superliga

A final da Superliga Masculina deste domingo (4), no Ginásio do Ibirapuera, terá dois velhos conhecidos e estrelas da Seleção Brasileira em lados opostos da quadra: pelo Campinas, o levantador Bruninho e, pelo Cruzeiro, o central Lucão. Os dois são os maiores vencedores da Superliga nesta final, com sete títulos cada um.

continua após a publicidade

➡️Final da Superliga masculina: horário e onde assistir

Três desses sete troféus, aliás, foram conquistados juntos entre 2007 e 2010, quando a dupla defendia o Florianópolis. A parceria de Bruninho e Lucão começou ainda em 2005, pela Seleção Brasileira Juvenil e continuou pela Seleção Adulta, em que foram campeões olímpicos e mundiais. Levantador e central ainda jogaram juntos por outras três equipes: Taubaté, RJX e Modena, da Itália.

- A gente se conhece muito bem, foram anos jogando e treinando juntos. Ele sabe das minhas características, de como eu me movo dentro da quadra, o que eu gosto de fazer e ao mesmo tempo eu também sei dessas características dele. Vai ser um jogo de xadrez entre nós, tem muitos outros fatores também, são duas equipes realmente fortes, estatísticos que estudam muito dos dois lados e no voleibol esses detalhes são muito grandes, mas é claro que esse conhecimento que temos vai servir muito na hora - avaliou Bruninho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atletas de Seleção Brasileira

Além de Bruninho e Lucão, a final da Superliga Masculina terá outros grandes nomes da Seleção Brasileira em quadra. Douglas Souza e Wallace, do Cruzeiro, e Maurício Borges, do Campinas, integraram a equipe campeã olímpica nos Jogos do Rio 2016.

Jogadores atuaram juntos em quatro clubes (Foto: Divulgação/ CBV)

Campinas x Cruzeiro

Na última edição da Superliga, o Campinas chegou à final, mas foi superado pelo Sesi-Bauru por 3 a 0, em Recife. A equipe não conquista o título desde a temporada 2004/2005, quando ainda atuava na capital paulista. A campanha do Campinas na atual edição contou com 22 vitórias em 27 jogos. Nos playoffs, a equipe superou Joinville e Suzano para chegar à decisão.

continua após a publicidade

Com oito títulos, o Cruzeiro tem a chance de igualar o rival Minas como maior campeão da Superliga. A equipe disputou 10 das últimas 13 finais da competição e conquistou seu último título na temporada 2022/2023. A equipe mineira liderou a primeira fase da Superliga, eliminando Guarulhos e Praia Clube nas séries de quartas e semifinal. O Cruzeiro perdeu apenas um set durante os quatro jogos válidos pelos playoffs.