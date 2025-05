Max Verstappen largou em 4º na corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 (F1), mas finalizou a prova abaixo da zona de pontuação. Duante o pit stop do holandês, na volta 13/18, a Red Bull liberou o piloto para sair do pit lane antes da hora. O holandês atingiu Kimi Antonelli (Mercedes) e sofreu punição por atrapalhar outro piloto. Veja vídeo:

Antes de ser chamado para fazer a parada, Max Verstappen era terceiro na prova, posição conquistada ainda na largada, quando Kimi Antonelli saiu da pista. O erro da equipe fez com que o holandês caísse para a quarta posição. A situação do holand~es piorou quando a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) o puniu em 10 segundos.

Com a punição, Verstappen fechou a prova do GP de Miami em 16º, bem longe da zona de pontuação da F1. Na corrida sprint, apenas os oito primeiros pontuam. Caso terminasse na posição que estava antes do incidente, Max Verstappen poderia ter somado até cinco pontos na sprint. Neste sábado (3), a F1 realiza a classificação, no domingo acontece a corrida do GP do Miami, as duas às 17h (de Brasília).

Situação piora clima entre Verstappen e equipe

O incidente deste sábado piora o clima entre Max Verstappen e a Red Bull: o piloto não está contente com a forma que as coisas estão andando na equipe austríaca. O piloto já fez diversas declarações que deixa em xeque o futuro na equipe.

O desempenho da equipe e o carro oferecido é o que mais incomoda o piloto, que já deixou claro que não tem equipamento para brigar pelo título do campeonato de pilotos. Até o momento, Verstappen é terceiro entre os pilotos, ele está atrás do líder Oscar Piastri e do vice líder Lando Norris. A Red Bull é a terceira melhor equipe.

Verstappen e Antonelli em acidente (Foto: Reprodução/F1TV)

Como foi a corrida sprint do GP de Miami

Lando Norris venceu a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 (F1), realizado neste sábado (3). A prova foi em pista molhada por conta da chuva que atingiu o circuito antes da largada. Oscar Piastri liderou a maior parte da prova, mas foi afetado por uma bandeira amarela e perdeu a liderança nas últimas voltas.

Lewis Hamilton foi destaque na prova: ele ganhou quatro posições e terminou no terceiro lugar do pódio, ao lado de Lando Norris e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto se classificou em penúltimo para a sprint. Com a saída de Charles Leclerc, o brasileiro subiu para 18º. Ele fez uma corrida sem muitos destaques e terminou em 15º.