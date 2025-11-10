Uma noite para lembrar da antiga NBA; veja os lances de domingo (9)

A noite de basquete trouxe de volta o sabor da "antiga NBA", com jogadas insanas, atuações de alto nível e lances eletrizantes. O grande destaque foi Alperen Sengun, pivô do Houston Rockets, que brilhou na vitória sobre o Milwaukee Bucks.

Assim parece até que é fácil

Sengun foi o protagonista da partida. O turco se impôs sobre o astro grego dos Bucks, Giannis Antetokounmpo, que não conseguiu pará-lo, culminando em um drible memorável. E não foi apenas a cesta "astronômica" que chamou a atenção; o pivô sustentou suas jogadas com maestria. O placar final foi 122 para os Rockets e 115 para o Bucks.

No entanto, o brilho de Antetokounmpo não se apagou. Giannis, considerado um dos astros do cenário atual, ainda demonstrou sua força, especialmente nos contra-ataques.

Um infarto seria mais brando para os torcedores dos Celtics

Em outro confronto acirrado, o Boston Celtics (111) venceu o Orlando Magic (107) em um jogo que testou o coração dos torcedores de Boston, com direito a "batata quente" e momentos de completa incerteza. Anfernee Simons foi o herói do dia para os Celtics, com uma atuação estrondosa de 23 pontos em apenas 9 minutos em quadra e cestas que levaram a partida à loucura, contribuindo para o descompasso emocional dos fãs dos Celtics.

Toma lá da cá em Philadelphia

Já o líder da Conferência Leste, Detroit Pistons, superou o Philadelphia 76ers por 111 a 108. Cade Cunningham, dos Pistons, teve uma noite de trabalho duro, pois os 76ers estavam determinados, e Tyrese Maxey respondeu à jogada de Cunningham em grande estilo.

A partida entre Pistons e 76ers foi um resgate nostálgico para os fãs de basquete. A quadra e o uniforme do 76ers fizeram alusão à temporada 2000/01, quando a equipe chegou às finais, o que, em conjunto com os lances fora do normal, reacendeu a memória das antigas gerações da NBA.

Confira os resultados completos de domingo (9) na NBA

Los Angeles Clippers 103 x 114 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 115 x 122 Houston Rockets

Orlando Magic 107 x 111 Boston Celtics

New York Knicks 134 x 98 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 100 x 114 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 108 x 111 Detroit Pistons

Golden State Warriors 114 x 83 Indiana Pacers

Sacramento Kings 117 x 144 Minnesota Timberwolves